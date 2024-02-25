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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlar müsabakaları tamamlandı

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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı. Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular açıklandı.

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler: 1. Samet Değirmenci, 2. Saki Kanatlar, 3. Sami Köylü, 3. Onur Yıldırım

Kadınlar: 1. Sinem Kökten, 2. Verda Çınık, 3. Ecem Avcı, 3. İrem Parlar

Kaynak: AA / Spor

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