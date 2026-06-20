Montella'dan Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Türk halkının beklentilerini karşılayamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Montella, San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türk halkının büyük beklentisi vardı, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"Objektif biçimde bakacak olursak oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim, bugün yeteneklerini daha fazla geliştirmiş oldular çünkü iki maçta da büyük performans gösterdiler, 65 şuta karşı ne yazık ki çok az şansla rakip takımlar sonuç elde etti." diyen Montella, şöyle konuştu:

"Böyle iki aynı karşılaşmaya kariyerimde çok fazla rastlamadım. Santrfor girdi her şeyi değiştirecek demek olayı aza indirgemek olur. Türk halkının büyük beklentisi vardı, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu, hep yanımızda oldular. Büyük hayal kırıklığı içindeyim, futbolcular ellerinde ne varsa bunu göstermek için çaba sarf etti. Son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mesele, bunu size bırakıyorum. Çok üzgünüz, çok büyük beklentiler vardı. Federasyonumuzun ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum, hepsi adına daha fazla üzülüyorum. 35 yıllık kariyerim boyunca 50 maçta bir denk gelecek karşılaşmalar iki kez üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi, futbolcularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok üzgünüz."

Montella, aday kadroda yeterli forvet olmadığı yönünde bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Tekrar geriye döneceğiz, aslında bu forvetle ilgili olarak iki maçtaki 65 şutu hatırlatmak isterim. Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum, son iki maçta toplam 65 şut var ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. Bana biriniz bazı enstantanelerin futbolda neden yaşandığını açıklarsa öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor, rakip bir kere geliyor oluyor. Rakip ceza sahasına girdik, şutlar çektik, direkler üzerinden toplarımız geçti, kader yanınızda olmazsa... Oyuncularım tüm kalplerini ortaya koydu, futbol mantık değil, o yüzden bu kadar güzel bir spor. İnsanlar hayalini kurar, daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz. Pozisyon üretmesek o zaman bir problem olabilirdi, böyle iki maç üst üste yaşadığınızda biraz basit gibi kalıyor ama kader bizden yana değildi gibi oluyor. Başka bir şey düşündürmez. Bir tane atsak belki çok farklı olabilirdi. Maalesef böyle oldu. Avustralya maçına göre daha iyi mücadele ettik, isabetli şutlar olmadı. Birçok durum bizim için dezavantaj oluşturdu. İki maçta düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya müsabakasında defans arkasına daha fazla koşu yapabilirdik, bu karşılaşmada bunları da yaptığımızı gördüğümüzde daha ne yapabilirdik diye düşünüyoruz, olmayınca olmadı."

Milli takımın turnuvalarda düzenli olarak yer alması gerektiğinin altını çizen İtalyan teknik adam, "Birtakım şeyler üstüne çalışırsınız. Futbolcularda bir inancı perçinleştirmeye, standart olarak daha iyi oynamaya, oyuncuların sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken tek bir şey var, turnuvalara sürekli katılıyor olmak. Sürekli katılamadığımız için bilinçaltında da olsa futbolcularımızı bir şeyler tutmuş olabilir. Geçmişte böyle sıkıntılarımız yoktu. Milli takımımızın turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birilerini suçlamanın kolay olduğunu dile getiren Montella, "Ben en iyisine inandım ve ona göre futbolcuları seçtim. Elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Beklentim grubu başarılı şekilde geçebilmekti. İki maçta da gördünüz. Olmayınca olmuyor. Bundan daha fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu sonucu öyle ya da böyle kabul etmek zorundayız. Dünya Kupası'na beklentilerle geldik. Büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta gösterdik. 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. 50 maçta böyle bir müsabaka olur, kaybedebilirsiniz. İki maç üst üste böyle kaybetmek kariyerim boyunca bana hiç olmadı ama sonucu kabul etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Montella, Ozan Kabak'a şans vermediğinin hatırlatılması üzerine, "Ben her şeyi anlamaya odaklanırım. Oyuncuyken de öyleydim. Maçı kaybettiğinizde en iyi oyuncular kenardaki oyunculardır. Ozan'a çok saygı duyuyorum. Oynatabileceğim oyunculardan biriydi. Uzun bir sakatlık yaşadı, kuvvetli bir oyuncu. Oyuncuların tutarlılık göstermesi, iki stoperin birbirini tamamlıyor olması gerekiyor. Merih ve Abdülkerim iyi oynuyordu. Bazı seçimler yapıyorsunuz. Tabii ki yapı oluşturuyoruz. Bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Takım, genç oyunculardan kurulu bir ekip. Zamanla gelişip, olgunlaşıyorlar. Bu kupa için durumun ne olduğunu biliyoruz. Sürekli genç oyuncuları süreçte tutarak geliştirip, sonraki şampiyonalarda bulunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz." diyen Montella, şunları ifade etti:

"Gurur dolu performanslar oluşturmamız gerekiyor. Ülkeyi temsil ediyorsunuz, oyunculara da bunu söylüyorum. Hepimiz üzüldük ama soyunma odasından çıkarken kafamız yukarıda çıkmalıyız. Biz bunları sahada daha kuvvetli bir araya getirmeliyiz. Bunu yapabilmek için ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders kendimizi geliştirmemiz için fırsat tanıyacak. Önce gururla kafamızı dik tutabilmek gerekiyor."