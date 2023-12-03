Türkiye Off-Road Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları, 24 araç ve 48 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

İlk gün Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Ormanı'nda 1 etabı tamamlayan sporcular, bugün yine kapı cam mesire alanında düzenlenen alanda yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Bazı araçlar arıza yaparken, bazı araçlar ise çamurdan çıkamayarak yarış dışı kaldı. Off-road yarışları hakkında bilgi veren Gökmen Kanarya, "Türkiye Off-Road Şampiyonası Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Çok mükemmel bir yarışma oldu. Aslında Türkiye şampiyonu belliydi ama burada s3 yarışlarının şampiyonları belli oldu. Yarış Kahramanmaraş ve Ankara arasında geçti. Çok güzel seyirci coşkusu vardı. Buradan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, Kahramanmaraş Valiliği'ne ve off-road yarışlarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Off-road Türkiye yarışlarının şampiyonu Ankara'dan Bekir Baskal ile Hande Erdoğan ikilisi oldu. - KAHRAMANMARAŞ