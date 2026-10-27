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Türkiye'nin de katılacağı 2027 FIBA Dünya Kupası maskotu Suhail Doha'da tanıtıldı

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Türkiye'nin de katılacağı 2027 FIBA Dünya Kupası maskotu Suhail Doha'da tanıtıldı
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2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın resmi maskotu Suhail, Katar'ın başkenti Doha'da tanıtıldı. Adını Körfez'de yön bulmakta kullanılan Süheyl yıldızından alan maskotun tanıtımı, 31 Ağustos 2026'da katılmayı garantileyen Türkiye'nin de yer alacağı turnuva öncesi yapıldı.

Türkiye'nin de katılma hakkı kazandığı 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın resmi maskotu Suhail, Katar'ın başkenti Doha'da tanıtıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından tanıtılan Suhail, adını Körfez bölgesinde yüzyıllardır denizciler, göçebeler ve inci dalgıçları tarafından yön bulmak amacıyla kullanılan Süheyl yıldızından alıyor. Batı dünyasında Canopus olarak bilinen yıldız, bölgede yaz sıcaklıklarının azalmaya ve akşamların serinlemeye başladığı dönemin habercisi olarak da kabul ediliyor. Yıldızın, turnuva sırasında Katar semalarında görülmesi bekleniyor.

Gök taşı ve yıldız parçalarından esinlenilerek tasarlanan Suhail'in gövdesinde kristal yüzeyler ve metalik detaylar yer alıyor.

Türkiye katılım hakkını elde etti

A Erkek Milli Basketbol Takımı, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye, 31 Ağustos 2026'da turnuvaya katılmayı garantileyerek ev sahibi Katar dışında organizasyona katılma hakkı elde eden ilk ülke oldu.

Gelecek yıl 20.'si düzenlenecek organizasyonda 32 milli takım yer alacak. Tarihinde ilk kez Orta Doğu'da gerçekleştirilecek turnuvanın tüm karşılaşmaları, Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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