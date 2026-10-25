Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sezon finali Fethiye'de 5 kategoride sürüyor

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın son ayak yarışları, Fethiye'de 50 cc'den 450 cc'ye kadar 5 farklı kategoride sporcuların şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Fethiye'de hız kesmeden devam ediyor. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen organizasyonda sporcular, sezonun şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sezon finali, Fethiye'de adrenalin dolu anlara sahne oluyor. Cumartesi günü ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, bugün ikinci yarışlar gerçekleştiriliyor. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen şampiyonada sporcular; 50 cc, 65 cc, 85 cc, 125 cc ve 450 cc kategorilerinde mücadele ediyor. Zorlu parkurda hız ve becerilerini sergileyen yarışçılar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Motokros tutkunlarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, kategorilerindeki mücadelelerin ardından sezonun şampiyonları belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı