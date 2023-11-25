Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2023 yılı final yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2023 yılı final yarışları Afyonkarahisar'da başladı. Şampiyonada antrenman ve sıralama turları yapıldıktan sonra yarın yarışlar gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tanınmış motokros sporcuları farklı sınıflarda ter dökerek şampiyonluk için mücadele ediyor.

TÜRKİYE Motokros Şampiyonası'nın 2023 yılı final yarışları Afyonkarahisar'da başladı. Bugün antrenman ve sıralama turları ile başlayan şampiyonada yarın ise yarışlar yapılacak.

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı Türkiye Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde organize ediliyor. Şampiyonaya başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya olmak üzere, Tekirdağ, Çanakkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Mersin, Adana, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Uşak ve Sakarya'dan 88 sporcu ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele ediyor.

Türkiye'nin tanınmış birçok motokros sporcusu, 2023 yılı şampiyonluğu için MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Kadınlar, Veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarında ter döküyor. Final yarışları kapsamında 50cc, 65cc, 85cc ve Junior sınıflarında 18 yaş altı 58 sporcu yarışacak.

"ŞENLİK HAVASINDA ÇOK GÜZEL BİR FİNAL YARIŞI İZLİYORUZ"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da başlayan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final etabı hakkında bilgiler verdi. Antrenmanların başladığı ifade eden Baysan, "Çok iyi bir hazırlık haftası geçirdik. Parkur yağışa göre ağırlaştı fakat yarışa imkan veriyor. Bu sevindirici bir olay. ve sezonun son yarışı şampiyonların her kategoride belirleneceği yarışta 88 katılımla nerdeyse sezon başındaki katılım var. İddiası olanlar da geldi, parkuru sevenler de. Onun için şenlik havasında çok güzel bir final yarışı izliyoruz. Tüm Afyonluları yarışı seyretmek için özellikle yarın piste bekliyoruz" dedi.