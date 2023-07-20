Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 'Paralimpik Hedefler 2024 ve Sonrası' Çalıştayı Düzenledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen 'Paralimpik Hedefler 2024 ve Sonrası' çalıştayı Riva Spor Bakanlığı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya sporcular, federasyon başkanları ve davetliler katıldı. Çalıştayda, paralimpik sporun mevcut durumu değerlendirilerek gelecek hedeflerin belirlenmesi amaçlandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen "Paralimpik Hedefler 2024 ve Sonrası" çalıştayı gerçekleştirildi.

Riva Spor Bakanlığı Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, federasyon başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Murat Aksu, "Paralimpik sporlar dünyasının paydaşları ile birlikte bu toplantıyı düzenlememizin amacı, sportif anlamda geçmişten bugüne mevcut durumun değerlendirmesini yapıp, gelecek için belirleyeceğimiz hedeflerin yol haritasını oluşturmaktır. Paralimpik Hedefler toplantısının ana amacı, geleceğe giden yolun taşlarını, bu taşları döşeyenlerle birlikte oluşturmaktır. O yüzden burada doğrusuyla yanlışıyla her şey konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Sorunların olduğunu ancak bunların çözümünün de bulunduğunun altını çizen Aksu, şöyle konuştu:

"Öncelikle mevcut durumumuzu değerlendirmeli ve büyük resmin fotoğrafını çekip, objektif gözle bakmamız lazım. Paralimpik sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu gelişimin öncüsü, lideri, kurucu, ağabeyi Sayın Yavuz Kocaömer'i tekrar saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun idealleri, azmi ve tutkusu, paralimpik sporun, sporcuların umut ışığı oldu. Hayattaki en büyük şanslarımdan biri, onun ikinci başkanı olarak 10 yıl boyunca birlikte çalışmaktır. Yavuz Ağabey'in çalışma arkadaşları ve paralimpik ailesi olarak, 'Onun mirasının emanetçileri, takipçisi olacağız.' demiştim. Bize devrettiği ışık saçan o meşaleyi çok daha ileriye taşımak zorundayız. İşte bu toplantı tam da bunun için düzenlendi. Daha başarılı yarınlar için..."

Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Avrupa Paralimpik Komitesi ile temaslar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Aksu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye ile çalışmak istediklerini gördüklerini söyledi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız da uzun yıllardan sonra tüm paydaşların bir araya geldiği geniş bir toplantı yaptık." açıklamasında bulunan Murat Aksu şunları ifade etti:

"Paralimpik sporda aynı olimpik sporlarda olduğu gibi Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin daha etkin ve lider bir konumda olması ile ilgili kararlar aldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettik. Sayın Bak, çok kıymetli bir spor insanı olmakla beraber, benim 30 yıllık dostumdur. Kendisinin bakanlık döneminde paralimpik spora desteğinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bakanlığımız, federasyonlarımız, kulüplerimiz, teknik ekiplerimiz ve sporcularımız ile biz bir aileyiz. Şimdi bu ailenin tüm fertleriyle beraber yeni yol haritamızı oluşturmak için buradayız."

1992 Barselona Paralimpik Oyunları'na tek sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Aksu, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise 13 branşta 44 kadın, 43 erkek sporcuyla 2'si altın toplam 15 madalya kazanıldığını ve bu sayıyı daha da arttırmak istediklerini belirtti.

"Paralimpik Hedefler 2024 ve Sonrası" çalıştayı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumlarla sürdü.