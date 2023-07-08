Türkiye, Letonya'yı yenerek 5. oldu

Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Letonya'yı 65-51 yendi. Milliler, 5'incilik mücadelesinde yarın Macaristan ile karşılaşacak.

Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Letonya'yı 65-51 yendi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 18-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren milliler, devreyi 34-20 önde kapattı.

Üçüncü periyotta farkı açan milli takım, etkili oyunuyla periyodu 51-36 önde bitirdi. Son periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ay-yıldızlılar müsabakayı 65-51 kazandı.

Milliler, 5'incilik mücadelesinde yarın Macaristan ile 14.00'te karşılaşacak.

Öte yandan yarı finalin ilk maçında Slovenya, Sırbistan'ı 89-65 yendi. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Fransa, İspanya'yı 82-49 mağlup etti.

Slovenya ile Fransa, yarın 21.30'da finalde karşı karşıya gelecek.