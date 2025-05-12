Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 62 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 39 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.
63. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 40'a yükselecek.
Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkarmak istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.
Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.
Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.
İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, yarın şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.
Fatih Tekke ilk peşinde
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.
Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla ise 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.
Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler
Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:
|Sezon
|Kazanan
|Teknik direktör
|Uyruk
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Galatasaray
|Coşkun Özarı
|Türkiye
|1964-65
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1965-66
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1966-67
|Altay
|Halil Bıçakçı
|Altay
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Göztepe
|Adnan Süvarı
|Türkiye
|1969-70
|Göztepe
|Adnan Süvari
|Türkiye
|1970-71
|Eskişehirspor
|Abdullah Gegiç
|Yugoslavya
|1971-72
|Ankaragücü
|Ziya Taner
|Türkiye
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi
|Brezilya
|1974-75
|Beşiktaş
|Horst Buhtz
|Almanya
|1975-76
|Galatasaray
|Fethi Demircan
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1978-79
|Fenerbahçe
|Necdet Niş
|Türkiye
|1979-80
|Altay
|Ayfer Elmastaşoğlu
|Türkiye
|1980-81
|Ankaragücü
|Yılmaz Gökdel
|Türkiye
|1981-82
|Galatasaray
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1985-86
|Bursaspor
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Gençlerbirliği
|Metin Türel
|Türkiye
|1987-88
|Sakaryaspor
|Necdet Niş
|Türkiye
|1988-89
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1991-92
|Trabzonspor
|Urbain Braems
|Belçika
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1994-95
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|1995-96
|Galatasaray
|Graeme Souness
|İskoçya
|1996-97
|Kocaelispor
|Holder Osieck
|Almanya
|1997-98
|Beşiktaş
|John Benjamin Toshack
|Galler
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Gençlerbirliği
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2001-02
|Kocaelispor
|Hikmet Karaman
|Türkiye
|2002-03
|Trabzonspor
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2003-04
|Trabzonspor
|Ziya Doğan
|Türkiye
|2004-05
|Galatasaray
|Gheorghe Hagi
|Romanya
|2005-06
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2006-07
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2007-08
|Kayserispor
|Tolunay Kafkas
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2010-11
|Beşiktaş
|Tayfur Havutçu
|Türkiye
|2011-12
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2012-13
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2013-14
|Galatasaray
|Roberto Mancini
|İtalya
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Galatasaray
|Jan Olde Riekerink
|Hollanda
|2016-17
|Konyaspor
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2017-18
|Akhisarspor
|Okan Buruk
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Trabzonspor
|Eddie Newton
|İngiltere
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Sivasspor
|Rıza Çalımbay
|Türkiye
|2022-23
|Fenerbahçe
|Jorge Jesus
|Portekiz
|2023-24
|Beşiktaş
|Serdar Topraktepe
|Türkiye