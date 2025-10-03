Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Alanya'da Başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "4 gün sürecek turnuvamızdan bir gün öncesinde ümitler milli takım seçmemizi gerçekleştirdik. Kazanan sporcularımız Avrupa'ya Şampiyonası'na gitmeyi hak kazanacak" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı. Alanya Atatürk Spor Salonu'nda başlayan şampiyona 2021 yılında hayatını kaybeden milli sporcu ve antrenör Selami Ateş anısına gerçekleştiriliyor. 1700'e yakın sporcunun mücadele ettiği şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Bu bizim bu yıl yaptığınız dokuzuncu büyük organizasyonumuz. Bugüne kadar yaklaşık 24 bin sporcunun katıldığı organizasyonu gerçekleştirdik. Yaklaşık 1700 sporcumuz yarışıyor. Kulüpler kıyasıya bir rekabet gerçekleştirecek. 4 gün sürecek turnuvamızdan bir gün öncesinde ümitler milli takım seçmemizi gerçekleştirdik. Kazanan sporcularımız Avrupa'ya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEK TAKIMI BELİRLEYECEĞİZ'

Maçların akabinde yıldızlar milli takım seçmesini yapacaklarını da açıklayan Tanrıkulu, "Yani bir organizasyon içinde üç farklı organizasyonu tamamlamış olacağız. Sonrasında yıldızlar seçmesi yaptıktan sonra Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımı belirleyeceğiz. Bir ay sonra yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na büyükler milli takımımız hazırlanıyor. Oradaki bazı sporcularımız burada maçlara girdi. Antrenman maçlarını yapmış oldular. Özellikle kasım ve aralık ayı içerisinde Tekvando branşında çok yoğun dönem bizleri bekliyor. Gençler Avrupa Şampiyonası, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, Ümitler Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası, İslam Oyunları, Kadınlar Dünya Şampiyonası, İşitme Engeller Olimpiyatı gibi 11 büyük organizasyonumuz var. Son 2 ay içerisinde bizim için çok çok önemli sınavlar. Bütün ekiplerimiz hazır. Teknik kurumlarımız hazır. Sporcularımız hazır. Sene başından beri kamptalar. Bu saydığım büyük organizasyonlarda sporcularımız, antrenörlerimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Orada yarışacak olan sporcu kardeşlerime de şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

'HER ZAMAN DÜNYADA ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ'

Tekvandoda hedefleriyle ilgili soruyu cevaplayan Tanrıkulu, "Tekvandoda biz her zaman dünyada zirveyi hedefliyoruz. Bu branşta güçlüyüz. Her dünya şampiyonasında, dünya şampiyonları çıkardık. Her olimpiyatlarda madalyalar aldık. Ama bildiğiniz gibi Tekvando bir stabil üzerinde ilerlemiyor. O günkü faktörler, şans ve kura faktörü, hepsi bir denge. Ama biz inanıyoruz ki gençlerimizden çok ümitliyiz. İnşallah altın madalya olmak üzere birçok madalya alacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.