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Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti

Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 3. maçında Karadağ'ı 1-0 yenerek grup liderliğini pekiştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncularını tebrik ederek kadro kalitesinin arttığını belirtti. Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise Türkiye'nin gruptaki favori olduğu görüşünde.

Karadağ maçının ardından

Gökhan İÇKİLLİ - Emre ÖNCEL / SAMSUN, - UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 3'üncü maçında Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Maçın zorlu olacağını biliyordum. Rakibimiz de iyi defans yapan bir ekipti. Buna rağmen 29 tane şut attık. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize baktığımızda bu kadar kapandıktan sonra 70'inci dakikada gol buluyoruz. Ondan sonra da pozisyon vermedik. Olgun bir şekilde maçı kazanmasını bildik. O yüzden oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kadro kalitesinin gün geçtikte yükseldiğini ifade eden Montella, "Orta alanda kaliteyi arttırabiliriz ama pozisyon almayı da yapabiliriz. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. Bugün ilk 11'i yaparken çok zorlandım. Kadro kalitesi arttıkça ben de zorlanacağım. Harkulade bir atmosfer vardı. Maçın son saniyesine kadar herkesi arkamızda hissettik. Onlar için de bu galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Türkiye'deki ofansif futbolcuları kötülemek istemiyoruz. Her futbolcu bizim takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de İrfan Can Kahveci golü attı" ifadelerini kullandı.

ROBERT PROSINECKI: BU GRUPTA FAVORİ TÜRKİYE

Grubun favorisinin Türkiye olduğunu belirten Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Maç boyu bize üstünlük sağladılar. 2 tane şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak çok iyi bir maç oldu. Seyir keyfi yüksek bir maç oldu. Galibiyetten dolayı Türkiye Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Biz de grupta 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim. Kalecimizi bu maçta beğendim. Çok soğukkanlı davrandı. Gelecekte Karadağ'ın kalesi emin ellerde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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