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Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye : Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Salih, Arda, Oğuz, Can Uzun, Barış Alper

İtalya:  Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

3 İSİM YEDEKLERDE

A Milli Takım'da Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek, İtalya karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Menteş:

bu kadroyu hocadan başkası kurmuştur kesin santrforsuz takım

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Haber Yorumlarıali tartan:

Orkun’un yerinde olayım montella gidene kadar milli takıma gelmem

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Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Milli takım komple değiştirilmeli adı sanı duyulmamış ünlü olmamış futbolculardan oluşacak bir takım kurulursa şimdiki hava cıva milli futbolcu kadrosundan çok daha başarılı olacaktır şimdiki millilerimizin başarılı olması çok zor en iyi alacakları sonuç berberlikten öteye geçmez milli takım futbolcularımız maçın yarısından sonra sahadayken öyle bir havaları var ki maç bitse de şu stresten eziyetten kurtulsak ?

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Haber YorumlarıCemal Taş:

yılmaaaz dünya kupasında başarısız olan futbolcular bunlar mı evet abi atın bunların hepsini

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Merih sırf Ülkü bıyığı bıraktı diye bu kadroda sabit.Yenilmeye mahkum milli takım.

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