Kulübü, Türkiye için yardım topladı! Japonya'daki milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu gözyaşlarına boğuldu

5 kupa kaldırdığı VakıfBank'tan ayrılarak sezon başında Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies'e imza atan milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yardım kampanyası başlatan takımına ve taraftarlarına teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

"BÖYLE ÇARESİZ HİSSETMEMİŞTİM"

Türk bayrağının önünde konuşma yapan Şenoğlu, "Hayatımda kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Maalesef bir sürü arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik. Kalbimiz paramparça. Bizim için lütfen dua edin" dedi.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Tuğba'ya destek için 'Dualarımız sizinle Türkiye' tişörtleri giyen Japon sporcular, milli voleybolcumuzun konuşması sırasında Türk bayrağı açtı.