Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde 7 madalya kazandı

Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sini 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı turnuvada bugün J1 +90 kiloda Onur Taştan, J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt ve J2 +90 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş madalya aldı. J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş ve J1 90 kiloda Yasin Çimciler bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dün Ecem Taşın Çavdar altın, Cahide Eke bronz madalya elde etmişti.

Türkiye böylece 41 ülkeden 71 kadın 107 erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.