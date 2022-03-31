Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olacağız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde ikinci olan Türkiye Milli Güreş Takımı'nın başarısını basın mensuplarına değerlendirdi.

Azerbaycan'ın 159 puanla birinci olmasının ardından 141 puanla Türkiye'nin serbest stilde ikinci olduğunu ifade eden Eroğlu, "Soner in 3-5 maçı olsaydı, bir madalya daha alsaydık uzun yıllar sonra serbest güreşte Avrupa şampiyonu olacaktık. Biz bu şampiyonada en fazla altın madalya alan ülkeyiz. 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz var. Soner'in maça çıkmadığı için bronzu gitti. Azerbaycan 7 madalya aldı ama 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronzları var. Şuanda bir numara olduk altın madalyada. Emeği geçen, bu işte teknik heyetimize, hocalarımıza, sporcu kardeşlerime, doktorlarımız ve kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bir heyecan vardı. U23 şampiyonası çok iyi geçti, çok umutlandık. Bu Avrupa Şampiyonası'nı hem ben yönetici olarak hem de insanlar Türk güreşinin temiz sayfasında ne olacak diye insanlar bekliyorduk. Bu takım şampiyonaya gitsin bakalım ne oluyor demiştik. Gördünüz ne olduğunu. Seçimlerde de söyledim. Türk güreşini güreşçiler yönetsin, buralar basamak olmasın, kulağı kırıkların halinden kulağı kırıklar anlar. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşıyor. Yeni bir takım olmaya başladık ve daha güçlü olacağız" dedi.

Türk güreşini gençleştirmek istediklerini anlatan Eroğlu, "Bu benim olmazsa olmaz projem. Burada 4 kişi var. U23'te Avrupa Şampiyonası'nda derece olan sporcular var. Dün şampiyon olan Feyzullah kardeşim Avrupa Şampiyonu oldu. 5 dakika sonra çantasını aldı geldi ve izin istedi. Bende ona Türk milletini Avrupa'da sen temsil edeceksin dedim. İzin vermedim ve '20 günde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geç, izin vereceğim' dedim. Elvira bugün inşallah yarı final yapacak. Finale kalırsa o kadar çok mutlu olacağım ki. O zaman yöntem doğru olacak. Emre'miz var daha grekoromende. O da savaşacak. Yağmur bir maç kaybetti maalesef ama rakibi finale çıkarsa repesaja devam edecek. Geçmişle geleceği sentezlemek zorundayız güçlü gelecek adına. Biz güreş ülkesiyiz, bu memleketin ata, peygamber ve tarih sporu. Bunun da hak ettiği yerde olması için gövde gösterisi halinde olması lazım. Kurtdereli 'arkamda Türk milletinin şerefini, varlığını düşünürdüm' dedi. Biz bunu göstermek zorundayız. Çok şükür o hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. En büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Orada altın madalyalar istiyoruz. Gümüş ve bronz da olur. 2 yıl hem uzun hem kısa bir zaman. Allah'ın izniyle birlikte yüreklerimiz atarak altından kalkacağız" diye konuştu.