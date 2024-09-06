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Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı 3. Kez Üst Üste Altın Madalya Kazandı

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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale çıkarak büyük bir başarı elde eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i yenerek 3'üncü kez üst üste altın madalyaya uzandı. Takım, bu önemli başarısının ardından Ankara'da coşkuyla karşılandı.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale çıkarak büyük bir başarı elde eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i yenerek 3'üncü kez üst üste altın madalyaya uzandı. Takım, bu önemli başarısının ardından Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste 3'üncü kez altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, yurda döndü. Golbol Kadın Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bayraklar ve çiçeklerle karşılandı. Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, yaşanan şampiyonluk dolayısıyla çok onurlu olduklarını söyleyerek, "Golbol takımı olarak 3'üncü kez şampiyonluk yaşattık. Beklentimiz de bu yöndeydi. Şimdi inşallah 2028 diyoruz. Ancak burada hala mücadeleye devam eden sporcularımız var. Normalde 94 sporcuyla katılmıştık. Bu bir rekor ülkemiz adına. Madalyalar da şu an itibariyle 21 buldu. 3 altınımız var ve inşallah bunlar çoğalır. Dediğim gibi bu meleklerimiz dünyanın en iyisi. Dünyaca böyle kabul ediliyor. Ülkemize yakışır bir şekilde de gereğini yaptılar. Gazze'de yaşananları şiddetle kınıyoruz. Dediğim gibi bizim de yapılan soykırım zulüm karşılığında en büyük motivasyonumuz buydu. Sportif faaliyetlerde onlara üstünlük sağlayıp, ezip bu mesajları vermektir. Filistin halkına selam olsun" diye konuştu.

GÜLTEKİN KARASU: NEFES BİLE ALDIRMADILAR

Golbol Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu yaptığı açıklamada, "Sporcularımız üstün gayret gösterdiler. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda da finalde karşılaşmıştık İsrail'le. O zaman da üstümüzde sorumluluk 2 katken, bu kez 4 kat fazla arttı. Çocuklarımız nefes bile aldırmadılar İsrail'e. Buradan bir kez daha size tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

SEVDA ALTUNOLUK: ALTIN KIZLAR BİR DAHA TARİH YAZDI, YİNE YAZACAK

Paris Olimpiyatları'nda gol kraliçesi olan Sevda Altunoluk ise şöyle konuştu:

"Öncelikle böyle bir karşılama için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize gururlu bir şekilde dönmek çok güzel. 3'üncü kez şampiyonlukla dönmek daha da güzel. Herkese nasip olmaz. Yani ilki başarmıştık şimdi tarih yazdık tekrardan. Bizler bu şampiyonluk için çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Altın kızlar bir daha tarih yazdı, yine yazacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Türkiye Ankara İsrail Paris

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