Türkiye, Goalball Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

FİNLANDİYA'nın Lahti kentinde devam eden 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda milliler tarih yazmaya devam ediyor. Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları, grup etabındaki tüm maçlarını kazanarak namağlup çeyrek finale yükseldi.

KADIN MİLLİ TAKIMI: ALTIN SERİYE AVRUPA'DA DEVAM

Son üç Paralimpik oyununu altın madalya ile taçlandıran Kadın Goalball Milli Takımı, Avrupa arenasında da serisini sürdürdü. Grup etabının son gününde önce Macaristan'ı 10-0'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, ardından Polonya'yı 11-1 mağlup ederek A Grubu'nu lider tamamladı.

Beş maçta beş galibiyetle yoluna devam eden kadın milliler, rakip filelere 48 gol gönderirken sadece 12 gol yedi. Hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinleriyle göz dolduran ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

ERKEK MİLLİ TAKIMI: GÜÇLÜ SAVUNMA, KARARLI ZAFER

Erkek Goalball Milli Takımı da grubunu namağlup zirvede bitirdi. Son maçta Polonya'yı 5-4'lük skorla mağlup eden milliler, Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz'ün golleriyle skoru lehine çevirirken, maç boyunca güçlü savunma performansıyla dikkat çekti.

Toplamda 31 gol atan ve yalnızca 14 gol yiyen erkek milliler, çeyrek finalde Karadağ ile karşılaşacak.

Çeyrek Final Programı

4 Ekim Cumartesi

08.00 – Kadınlar: Türkiye – Fransa

10.00 – Erkekler: Türkiye – Karadağ

(Olası yarı final mücadeleleri: Kadınlar 18.30, Erkekler 17.30)