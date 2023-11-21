Türkiye, Galler'e konuk oluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler’e konuk oluyor. Türkiye lider durumda ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler’e konuk oluyor.

Cardiff Şehir Stadyum’unda oynanacak maç TSİ 22.45’te başlayacak. Maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta bulunan Türkiye, maç öncesinde topladığı 16 puanla lider durumda ve 2024 Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

Grupta ikinci sırada bulunan Hırvatistan’ın 13 puanı bulunuyor. Galler ise 11 puanla üçüncü sırada.

Türkiye liderlik peşinde

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitirecek 20 takım, 24 takımla oynanacak finallere doğrudan gitmeye hak kazanacak. Almanya ev sahibi statüsüyle finallerde yer alacak, diğer üç takım ise 21-26 Mart 2024 tarihlerinde yarı finaller ve finallerden oluşan play-offlar sonucunda belli olacak.

Play-off aşamasına katılacak takımlar 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre belirlenecek.

Türkiye, grup aşamasını lider olarak tamamlarsa, finallerdeki kuralara 1. torbadan katılma şansı olacak.

Halihazırda grubun lideri olan Türkiye, Galler maçından beraberlik ya da galibiyet alması durumunda diğer maçın sonucuna bakmaksızın bu unvanını koruyacak.

Türkiye Galler’e yenilmesi durumunda Hırvatistan’ın Ermenistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak bu senaryoda Hırvatistan galip gelirse, Türkiye grubu ikinci sırada bitirecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Tarihimize de baktığınız zaman hiç lider gittiğimiz bir turnuva olmadı. Bunu da başarmak istiyoruz” dedi.

İtalyan teknik direktör, “Hırvatistan deplasmanda puan kaybı yaşayabilir mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Bunun farkındayız. Onlar belki berabere kalacakları ya da kalamayacak. Bizim kendi maçımıza odaklanmamız lazım. Biz kendi işimizi yapmaya geldik. Kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi sahamızda Ermenistan ile berabere kalmıştık.”

Galler’in hala umudu var

Galler için ise işler bir miktar daha zor. Finallere doğrudan gitmek için Türkiye’yi yenmek zorunda olan Galler, Hırvatistan’ın da Ermenistan’a puan kaybetmesini bekleyecek.

Galler menajeri Rob Page, Türkiye maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede “play-off’ları düşünmediklerini, hedeflerinin finallere doğrudan gidebilmek olduğunu” söyledi.

Türkiye’nin Pazar akşamı dostluk karşılaşmasında Almanya’ya karşı aldığı galibiyeti öven Page, “Zor bir maç olacak. Ancak onlar için sorun olacak bir planımız var. Bu da maçı eğlenceli bir hale getirecek” dedi.

Alman teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son veren Türkiye, geçen aylarda takımın başına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı getirmişti.

Türkiye, Montella yönetiminde çıktığı üç maçı da kazandı. Bu galibiyetler arasında Hırvatistan ve Almanya da bulunuyor.

Türkiye’nin, teknik direktör değişimi ile birlikte oyununun da değiştiğini belirten Page, “Yeni teknik direktör anında etki yarattı. Almanya'ya karşı elde ettikleri sonuç çok etkileyiciydi” diye konuştu.