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Milli jujitsuculardan 4 madalya

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Milli sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Jujitsu Şampiyonası'nı 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Milli sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Jujitsu Şampiyonası'nı 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Abu Dabi'de düzenlenen organizasyonda, 29 ülkeden 686 sporcu mücadele ederken Türkiye, şampiyonada gençler ve büyükler kategorisinde 20 sporcuyla madalya aradı.

Uluslararası Jujitsu Federasyonu (JJIF) tarafından gerçekleştirilen şampiyonada kadınlarda Deren Balım Çilingir, iki farklı kategoride gümüş ve bronz madalya kazanırken, Zehra Aktaş ile Sude Nas Çavutlu da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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