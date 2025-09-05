Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 Milli Sporcu ile Temsil Edilecek

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Şampiyonaya katılım için kota süresinin sona ermesiyle birlikte toplam 20 milli atlet dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'yi, yılın en önemli organizasyonunda 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, dünya şampiyonası için hazır olduklarını belirterek, "Sporcularımız, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 13-21 Eylül 2025'te düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazır. Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek, finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli atletleri ise şu şekilde:

-Erkekler-

Ali Peker: Gülle Atma

Berke Akçam: 400m Engel?

Can Özüpek: Üç Adım Atlama?

Ersu Şaşma: Sırıkla Atlama?

Halil Yılmazer: Çekiç Atma?

Hayrettin Yıldız: 20km Yürüyüş?

İlham Tanui Özbilen: Maraton?

İsmail Nezir: 400m Engel ?

Kaan Kigen Özbilen: Maraton?

Mazlum Demir: 20km Yürüyüş?

Özkan Baltacı: Çekiç Atma?

Sezgin Ataç: Maraton

-Kadınlar-

Buse Savaşkan: Yüksek Atlama?

Tuğba Danışmaz: Üç Adım Atlama?

Eda Tuğsuz: Cirit Atma?

Esra Türkmen: Cirit Atma?

Kader Güvenç: 35km Yürüyüş?

Meryem Bekmez: 20km Yürüyüş?

Özlem Becerek: Disk Atma?

Şilan Ayyıldız: 1500m