Türkiye'de Lisanslı Satranç Sporcusu Sayısı 1.7 Milyonu Aştı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, satrançta lisanlı sporcu sayısının 1 milyon 700 bini aştığını belirtti.

Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için kente gelen Dikeç, AA muhabirine, geçen yıl yapılan federasyon seçimlerinin ardından göreve geldiklerini söyledi.

Genç ve dinamik bir yönetim anlayışıyla yola devam ettiklerini anlatan Dikeç, satranç sporunun yaygınlaşması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

"Lisanslı sporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz"

Dikeç, Türkiye'de satranç sporunun giderek yaygınlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız satrancı Türk gençliğine sevdirmek. Satranç, gençlerimizin analitik düşünme yeteneğini artırıyor. Bütün gençlerimizi bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonunu çok kimse bilmiyor ama Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı en yüksek olan spor dalıdır. 1 milyon 700 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcumuz bulunmakta. Aslında baktığımız zaman bu futbolun bile neredeyse üç katı kadar lisanslı sporcu demek. Lisanslı sporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz. Sporcu sayılarımızı artırmak ve Türk gençliğine satranç sporunu sevdirmek yegane amacımız."

Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 15-21 Aralık'ta Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Dikeç, "Başkanımız Fethi Apaydın'ın bu konuda çok ciddi çabaları oldu. Yönetim olarak başkanımızın liderliğinde hakikaten bu turnuvanın Türkiye'de yapılması için çok çalıştık, uğraştık. Allah bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.