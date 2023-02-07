Türkiye'de ligler ertelendi! Futbol maçlarının oynanmasına 17 Şubat'ta başlanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının deprem nedeniyle 17-18-19-20 Şubat tarihinden itibaren oynanmaya başlanacağını açıkladı.
Türkiye'yi vuran deprem sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilirken, TFF bu hafta oynanması planlanan futbol maçlarının ertelendiğini açıklayarak, liglerin yeniden başlayacağı tarihi verdi.
LİGLER 1 HAFTA ERTELENDİ
TFF'den yapılan açıklamada, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇININ TARİHİ
6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
- 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.
- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.
- TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
- Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.