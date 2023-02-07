Türkiye'de ligler ertelendi! Futbol maçlarının oynanmasına 17 Şubat'ta başlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının deprem nedeniyle 17-18-19-20 Şubat tarihinden itibaren oynanmaya başlanacağını açıkladı.

Türkiye'yi vuran deprem sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilirken, TFF bu hafta oynanması planlanan futbol maçlarının ertelendiğini açıklayarak, liglerin yeniden başlayacağı tarihi verdi.

LİGLER 1 HAFTA ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇININ TARİHİ

6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: