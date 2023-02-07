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Türkiye'de ligler ertelendi! Futbol maçlarının oynanmasına 17 Şubat'ta başlanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının deprem nedeniyle 17-18-19-20 Şubat tarihinden itibaren oynanmaya başlanacağını açıkladı.

Türkiye'yi vuran deprem sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilirken, TFF bu hafta oynanması planlanan futbol maçlarının ertelendiğini açıklayarak, liglerin yeniden başlayacağı tarihi verdi.

LİGLER 1 HAFTA ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇININ TARİHİ

6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

  • 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.
  • Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
  • Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.
  • TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
  • Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

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Yorumlar (3)

Kadir Trhn:

Ya şunu demek istiyorum peki bu deprem illerinde ki takımlar nasıl oynayacak bu pisikoloji ile en başta Hatay ve Adana demir dalgamı geçiyorsunyz oyuncu saatler sonra toprak altında çıktı özür dilerim ama benmi yanlış düşünüyorum

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SMMM:

BATSIN LİGİNİZ BATSIN MAÇINIZ ACIMIZ ÇOK BÜYÜK YETER !

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Silva Guantas:

Hataysporu Şampiyon yapsınlar ligler oynansa ne canlarımız gitti soğuklarda kaldılar

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