Dağ kayağında milli sporculardan tarihi başarı

Dağ kayağında milli sporculardan tarihi başarı
Azerbaycan'da düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 'Vertical' kategorisinde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin dağ kayağı tarihindeki ilk madalya başarısı olarak kaydedildi.

Azerbaycan'da düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 'Vertical' (Dikey) kategorisinde kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen şampiyonada milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. U20 Kadınlar kategorisinde Gülnur Sağır gümüş madalya, Süeda Sultan Evci de bronz madalya kazandı. U18 Kadınlar kategorisinde Rabia Bulut ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, ilk defa Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başkan Şenkaynağı: "Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, milli sporcularımızın dayanıklılık sınırlarını zorlayan en teknik disiplinlerden biri olan Vertical kategorisinde tarihi bir başarıya imza attığını söyleyerek, "Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak bizleri gururlandıran ve dağ kayağı tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Gülnur Sağır, Süeda Sultan Evci ve Rabia Bulut'u gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türkiye'nin Dağ Kayağında ne kadar önemli bir atılıma imza attığının en net göstergesidir. Antrenörlerimiz Musa Değer ve Ali Osma başta olmak üzere, emeği geçen tüm teknik ekibi ve madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

