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Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 Yarış Takvimini Açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 Yarış Takvimini Açıkladı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılı için Yol, Pist ve Dağ Bisikleti yarış takvimini duyurdu. Yıl boyunca uluslararası ve ulusal birçok yarışa ev sahipliği yapacak olan Türkiye, bisiklet sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılının Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimini açıkladı. 2025 yılı boyunca düzenlenecek yarışlar, bisiklet sporunun farklı disiplinlerinde altyapıdan itibaren sporcu yetişmesine çabalarına katkı sağlarken, uluslararası yarışlar ile milli takım ve uluslararası seviyede başarılı sporcuları bir araya getirecek.

Bisiklet sporunun her geçen yıl daha da güçlendiği Türkiye, birçok önemli yarışmaya katılımın yanı sıra önemli yarışlara da ev sahipliği yapacak. 2025 yılında Alanya, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, İstanbul, İzmir uluslararası yol bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak. Konya, pist bisikletinin ülkemizdeki sporcu gelişim merkezi olacak. Dağ bisikletinde: Sakarya, Antalya, Alanya, İzmir, Ankara, Erzurum, Rize, Karabük, Kahramanmaraş illeri dünyaca ünlü sporcuları ağırlayacak.

Yol Bisikleti için 2025 yılı önemli bir yıl olacak

Bu yıl Türkiye'nin farklı illerinde yol bisikleti yarışları düzenlenecek. Tek günlük ve etaplı yol bisikleti yarışları bisikletçilere hız, dayanıklılık ve strateji gerektiren zorlu parkurlarda mücadele etme fırsatı sunacak. Türk bisikletinin en değerli organizasyonlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 60. yılını kutlayacak. Tour of Ankara, Tour of Mersin, Tour of İstanbul gibi yarışlar yol bisikletinde uluslararası takımları ağırlayacak. Ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve Bölgesel Yarışlar ile farklı yaş gruplarında kadın ve erkek sporculara açık geniş katılımlı organizasyonlar düzenleyecek. Bu yarışlar, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli birer platform sunarken, bisiklet sporunun ülke genelinde daha fazla tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Pist Bisikletinin merkezi Konya

Pist Bisikleti Yarışları 2025 takviminde hem ulusal hem de uluslararası arenada prestijli yarışlar yer alıyor. Konya'da düzenlenecek olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Konya Olimpik Veledromu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 14-16 Mart tarihleri arasında 5 kıtadan 40'tan fazla ülke ve 400'e yakın sporcu katılacak.

Dağ bisikletinde yeni yıldızlar parlayacak

Dağ bisikleti, doğal parkurlar ve zorlu arazilerde gerçekleştirilen heyecan verici yarışlarla dikkat çekecek. Bu sene Türkiye'nin Erzurum, Rize ve Antalya gibi farklı bölgelerde yer alan şehirlerinde dağ bisikleti yarışları düzenlenecek. Yarışlar, bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek, sporculara doğa ile iç içe zorlu parkurlarda mücadele etme fırsatı sunacak. Sakarya Bisiklet Vadisi, 21 Haziran'da Eleminatör Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonda dağ bisikletinin en önemli takım ve sporcuları yarışacak ve Dünya Şampiyonları Türkiye'de belirlenecek.

2025 yılı takvimde aynı zamanda Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın faaliyet programı kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışında katılacağı hazırlık kamplarının ve yarışmaların tarih ve yer bilgileri yer alıyor. Öne çıkan yarışlar arasında, Yol, Dağ ve Pist Bisikletinde ve Para Bisiklet kategorilerinde genç ve elit milli takımların katılacağı Avrupa Şampiyonaları öne çıkarken, takvimde yer alan önemli organizasyonlardan bazıları; 20-26 Temmuz'da Suudi Arabistan'da 2025 EYOF-Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları, Belçika'da 28-31 Ağustos'ta Para Bisiklet Dünya Şampiyonası, 15-20 Temmuz'da Portekiz'de Pist Gençler Avrupa Şampiyonası ve 20-24 Ağustos'ta Hollanda'da Dünya Gençler Pist Şampiyonası gibi önemli yarışlar olacak.

Emin Müftüoğlu: "Tüm bisiklet camiasının yarışmalara katılmasını bekliyoruz"

2025 yılı Yol, Pist ve Dağ Bisikleti Takvimi ile ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu "Bisiklet sporunun her geçen yıl daha da büyüdüğü Türkiye'de, 2025 yılı için belirlediğimiz Yol, Pist, Dağ Bisikleti ve Para Bisikleti de içeren kapsamlı yarış ve kamp takvimi, sporcularımıza ve bisiklet tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki bisiklet organizasyonları, Türkiye'nin bisiklet sporundaki gelişimine açısından çok önemli bir yere sahip. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, 2025 sezonunda tüm bisiklet camiasının yine büyük bir heyecanla yarışmalara katılmasını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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