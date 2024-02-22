Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Samsun'da yapılacak.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Samsun Temsilcisi Numan Güvelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası'nın yaklaşık 2 bin sporcunun katılımı ile İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 27 Şubat - 2 Mart tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Samsun'da ilk kez Türkiye Şampiyonası düzenlediklerine işaret eden Güvelioğlu, "Beş gün sürecek şampiyonada, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerini de yapmış olacağız. Yani Avrupa Şampiyonası öncesinde sporcularımızın katılacağı son turnuva olacak. Buraya sporcularımız çok hazır gelecek. Samsun'daki turnuvanın her kategorisinde ve sıkletinde birinci olan sporcularımız Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı elde edecek." diye konuştu.

Güvelioğlu, Samsunluları müsabakaları izlemeye davet etti.