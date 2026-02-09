Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, yapılan 4 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 81-50

Mke Ankaragücü Basketbol- Gaziantep Basketbol: 65-70

Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 72-78

Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 72-70