Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar: Konya Büyükşehir Belediyespor 81 - Darüşşafaka Lassa 50; MKE Ankaragücü Basketbol 65 - Gaziantep Basketbol 70; Göztepe 72 - Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler 78; Çayırova Belediyesi 72 - Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol 70.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, yapılan 4 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 81-50

Mke Ankaragücü Basketbol- Gaziantep Basketbol: 65-70

Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 72-78

Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 72-70

