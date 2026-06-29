Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi Açıldı

TÜRK basketbolunun geçmişini korumak, bugününü belgelemek ve geleceğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi, kapılarını basketbolseverlere açtı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışı, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, milli basketbolcular ile federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Basketbol Kütüphanesi'nin açılışı bizim için de geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi. Tabii buranın hikayesini Hidayet anlattı. Gerçekten Türk basketbolu için önemli bir merkez kazandırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreç içerisinde, başından itibaren bizlere verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bütün aşamalarında takip etti, kendisi bizzat bu projesinden işleyişine kadar bizlere çok büyük destek oldu. Gerçekten Türk basketbolu için önemli kazanımlar oldu. Bir merkez; içerisinde salonlarıyla, kütüphanesiyle, yakında yıl sonunda açılacak olan müzesiyle, spor malzemesi satış yerleriyle, diğer hususlarıyla, oteliyle, bütün bir kompleks. Buna tabii basketbol lisesini de ilave ettiğimizde gerçekten Türk basketbolunun gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağının işaretleri. Tesis açısından belki de Avrupa'nın en önemli basketbol tesislerinden bir tanesini Türkiyemiz kazanmış oldu. İnşallah buradan çok daha büyük başarılar elde edilecek" dedi.

'KÜTÜPHANE ÇOK KIYMETLİ'

Bilgileri ve tecrübeleri aktarmanın önemine değinen Bakan Bak, "Basketbol antrenörleri veya basketbolla ilgilenen çalışmacıların kendilerini geliştirmeleri açısından da bu kütüphane çok önemli. Yapılan çalışmaların takibi açısından, buraya eğitime gelen antrenörler açısından, hocalar açısından, her biri açısından, özellikle de basketbol lisesindeki öğrencilerimiz açısından da önemli bir kazanım. Kütüphane çok kıymetli. Kitaplar, bilgilerin paylaşımı, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BASKETBOL ÜLKESİ OLMA YOLUNDA ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATIYOR'

Türkiye'nin son yıllarda basketboldaki başarılarının altını çizen Bak, "Gerçekten Türkiye, basketbol ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar atıyor. 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz; geçen yıl, 2025 yılında Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı nedeniyle. Şu anda da dünya sıralamasına baktığınız zaman gene zirvede, basketbolda Avrupa'nın zirvesinde. Önemli bir basketbol ekibimiz var" ifadelerini kullandı.

AL THANI: TÜRKİYE, HARİKA BİR FIBA ORTAĞI

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, "Türkiye, pek çok FIBA organizasyonuna ev sahipliği yapmış muhteşem bir yer. Türkiye, harika bir FIBA ortağı. Bu yüzden, Türkiye Basketbol Kütüphanesi'nin açılışına katılarak destek vermek benim için büyük bir onur. Basketbol sürekli gelişiyor, ancak tarihimizi korumaya, bilgiyi muhafaza etmeye ve gençleri eğitmek için bu sporun mirasını yaşatmaya ihtiyacımız var. Bu kütüphane, Türk basketbolunun tarihini koruyacak. Gençlerin gelenekler hakkında daha fazla şey öğrenmesini sağlayacak. Bu kütüphane, saha dışındaki gelecek nesillere sunulmuş büyük bir hediye. FIBA'daki herkes adına, bu hafızayı canlı tuttuğunuz için teşekkür ederim. Tebrik ederim" dedi.

TÜRKOĞLU: BU NOKTALARA GELMESİ İNANIN İNSANI ÇOK GURURLANDIRIYOR

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da, " İnsanın hayalinin gerçekleşmesi ve bu noktalara gelmesi inanın insanı çok gururlandırıyor. Öncelikle bu süreçte, bu hayalimizi hayata geçirmemizde çok büyük rolü olan, huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. O süreçte, ne kadar şanslıyız ki Sayın Bakanımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzda ilk günden böyle bir tesisin yapılması için bize her gün destekçi oldu. Buradan tekrar teşekkür ederiz. Bu süreçte samimi ve bir ağabey olarak bu projeye de sahip çıkan Sayın Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Bu tesisi yaparken amacımız sadece tabii ki en önemli eksiklerimizden bir tanesi, spor anlamında, tesis anlamında eksiklerimizi federasyon olarak gidermekti. Ama bir basketbolsever olarak ve ekibimizdeki yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, vizyonumuzu daha iyi yerlere çekmemizi düşündüğümüz zaman, bu tesisin yaşaması açısından da içinde olması gereken bazı noktaların da yavaş yavaş hayata geçiyor olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE GÜZEL BİR TESİSİ KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Hidayet Türkoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün basketbola başka bir anlamda hizmet verecek kütüphanenin de açılışını yapmamızın, inşallah müzeyi de yıl sonuna doğru da hayata geçirdiğimiz zaman, sadece basketbol spor anlamında değil, eğitim anlamında da Türk basketboluna kalıcı bir şeyler yapmanın da gururluyla karşı karşıyayız. Bu süreçler bizim ileride bu görevleri başka arkadaşlara devrettiğimiz zaman, dönüp baktığımız zaman Türk basketboluna hem tesisleşme anlamında hem eğitim anlamında hem de insanların sadece basketbolun dışında da gelip vakit geçirebileceği böyle güzel bir tesisi kazandırdığımız için gerçekten gurur duyuyoruz. Burada dediğim gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha sonra da Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır"

Yalnızca basketbolun değil sporun her alanına ilişkin yayınları, arşivleri, özel koleksiyonları ve araştırma kaynaklarını bir araya getiren Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi; Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin içinde sporun hafızasını koruyan ve sürekli gelişen bir yer olarak tasarlandı. Kütüphane; öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için önemli bir çalışma alanı sunarken, atölye çalışmaları ve özel etkinliklerle de basketbol kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yıllar içinde yayımlanan eserler, araştırmalar ve kurumsal yayınlar da bu merkez aracılığıyla ilgililerin erişimine açılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı