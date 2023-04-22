Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı
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Türkiye Grekoromen A Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde Rıza Kayaalp ve Adem Burak Uzun ile altın, Ali Cengiz ile gümüş, Yunus Emre Başar ile bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Türkiye Grekoromen A Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde Rıza Kayaalp ve Adem Burak Uzun ile altın, Ali Cengiz ile gümüş, Yunus Emre Başar ile bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Türkiye Grekoromen Stil A Milli Takım'da 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 55 kiloda Adem Burak Uzun altın, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 63 kiloda Mehmet Çeker ise bronz madalya için final seansında mindere çıktılar.ADEM BURAK UZUN ALTIN MADALYA KAZANDI55 kiloda Adem Burak Uzun ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde ise Ermeni Rudik Makrcyha'nı (12-3) yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Gürcü Nugzari Tsurtsima kaşısında (13-3) teknik üstünlükle galip gelerek finale yükseldi. Adem, finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile altın madalya için mücadele etti. Azizli karşısında Adem, rakibi karşında ilk puanı alarak devreye (1-0) önde girdi. İkinci yarının başında Ali, pasif güreşten ihtarla 1 puan verdi ve oyun yerde parter pozisyonunda başladı. Çırpma tekniği ile 2 puan alan Azizli, skoru (3-1) yaptı. 22 yaşındaki Adem Burak Uzun ani atakla rakibini yakaladı. Yerde yakaladığı rakibini peş peşe çırparak skoru (13-3) yaptı ve teknik üstünlükle maçı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. İlk defa büyüklerde mücadele eden Adem, Avrupa şampiyonu olarak grekoromen stilde ilk altın madalyayı kazanan sporcu oldu. ALİ CENGİZ'DEN GÜMÜŞ MADALYA 87 kiloda Ali Cengiz, Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u (1-1) son puan avantajı ile yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ali, yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Ali Cengiz, Macar Istvan Takacs karşısında altın madalya için mücadele etti. Final maçında Takacs, Ali Cengiz'i (5-2) yenerek ve Avrupa şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Final maçını kaybeden Ali Cengiz ise gümüş madalyada kaldı. RIZA KAYAALP KARALIN'İN REKORUNU EGALE ETTİHırvatistan'da yarın sona erecek olan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 12'nci defa Avrupa şampiyonu oldu.12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmak için 130 kiloda finalinde mücadele eden Rıza Kayaalp ilk maçında Sırbistanlı Boris Petrusici'yi (8-0), sayı tuşu ile çeyrek finalde Norveçli Oskar Markıv'iyi 8-0) sayı tuşu yendi. Yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas'ı (8-0) sayı tuşu ile geçerek finale yükseldi. Rıza, finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile 12'nci şampiyonluk için karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Rıza, ilk puanını rakibini minder dışına taşıyarak aldı (1-0). Pasif güreş nedeniyle 1 puan daha alan Rıza, rakibini yerde parter pozisyonunda istedi. Ancak puan çıkaramayan milli güreşçi skoru (2-0) yaptı. İkinci yarıya hareketli başlayan Rıza, pasif güreşince rakibine 1 puan verdi (2-1). Azeri güreşçi Shariati bastırsa da son saniyelerde Rıza, mücadeleyi bırakmadı ve maçı (2-1) kazanarak 12'nci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Millilerde bugün yapılan finallerde 55 kiloda Adem Burak Uzun'dan sonra Rıza, 2'nci altın madalyayı kazanan isim oldu.RIZA KAYAALP 12'NCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONUGrekoromen stilde 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu. 2023 Avrupa şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi yenen Kayaalp, 12'nci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Rıza, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 yıllarında altın madalya kazanmıştı. YUNUS EMRE BAŞAR AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLDU77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya müsabakasında Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i (8-0) mağlup ederek bronz madalya kazandı.Yunus Emre Başar, ilk maçında Alman Samuel Bellscheidt'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile karşılaşan milli sporcu, minderden 6-1'lik üstünlükle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.Yarı finalde Yunus Emre Başar, Ermeni rakibi Malkhas Amoyan'a 6-1 mağlup olarak bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.Başar, bronz madalya müsabakasında da Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu.AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN SON GÜNÜNDE 4 SPORCU MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK2023 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın sabah seansında 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar eleme maçlarına çıktı.2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde yarın milliler, 3 madalya ve 1 repesaj maçına çıkacak. Burhan Akbudak altın madalya, Murat Fırat ve Selçuk Can ise bronz madalya için mindere çıkacaklar. 2'nci turda yenilen Kerem Kamal ise repesaj maçına çıkacak. Kazanması halinde bronz madalya mücadelesi verecek. 97 kiloda ise Metehan Başar ilk turda İsrailli rakibine yenildi ve şampiyonadan elendi.KEREM KAMAL REPESAJA ÇIKACAK60 kiloda Kerem Kamal, ilk turda Arnavut rakibi Bayram Sina'yı (9-0) teknik üstünlükle yendi. Kamal, çeyrek finalde Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi. Repesaj maçında Christoper Kraemer-Leo Alexandre maçının galibiyle karşılaşacak. Kazanması halinde bronz madalya için yarın akşam seansında Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov karşısında madalya arayacak.MURAT FIRAT BRONZ İÇİN MAÇA ÇIKACAKFinal için ilk olarak mindere 67 kiloda Murat Fırat çıktı. Yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Jafarov karşısında ilk yarıyı (1-0) önde kapattı. 2'nci yarıya hareketli başlayan Jafarov ihtarla skoru (1-1) yaptı. Yerde parter pozisyonunda Murat, rakibine puan vermedi. Ayakta devam eden maçın son 1 dakikasında Murat pasif güreşince parter pozisyonunda yerde rakibine 6 puan verdi. (7-1) yenik duruma düşen son Avrupa şampiyonu Fırat, maçı (7-1) kaybetti. Murat Fırat, repesajdan gelecek olan Pedro Miguel Morais - Haavard Joergensen maçının galibiyle yarın akşam bronz madalya için mindere çıkacak.SELÇUK CAN AVRUPA 3'ÜNCÜLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDECEK72 kiloda ise Selçuk Can, yarı finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. 2022 Avrupa şampiyonasında 3'üncü olan Selçuk Can, maçın ilk dakikalarında pasif güreşince ihtarla (1-0) geriye düştü. 2'nci yarının ilk dakikasında Selçuk minder dışına çıkınca (2-0) geriye düştü. Can, ihtarla 1 puan aldı ve yerde oyuna başladı. Parterde rakibini kaçırınca maç ayakta devam etti (1-2). Son 1 dakikaya Ganizade çok hızlı girse de Selçuk Can puan vermedi ama maçta puan alamayınca karşılaşmayı (2-1) kaybetti. Can, repesaj maçında mücadele edecek olan Andrii Kulyk - Deyvid Dimitrov maçının galibi ile bronz madalya için yarın akşam minderde mücadele edecek.BURHAN AKBUDAK ALTIN MADALYA İÇİN GÜREŞECEK82 kiloda Burhan Akbudak, ilk maçında Sırp Branko Kovacecic'i (9-0) teknik üstünlükle mağlup etti. Yarı final maçında Burhan Akbudak, Azerbaycanlı Refig Huseynov ile karşılaştı. Burhan, ilk maçın dakikalarında ihtarla (1-0) öne geçti. Burhan, yerde parter pozisyonunda rakibini çırparak (3-0) öne geçti. Maçın 2'nci yarısı karşılıklı ataklarla başladı. İlk ihtarla 1 puanını alan Refig, yerde parter pozisyonunda Burhan'ı atmaya çalışırken Burhan rakibini tuş pozisyonunda yakaladı maç (5-1) oldu. Burhan rakibini tuş ederek maçı kazandı. Burhan Akbudak, yarın akşam finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaşacak.