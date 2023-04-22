Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Türkiye Grekoromen A Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde Rıza Kayaalp ve Adem Burak Uzun ile altın, Ali Cengiz ile gümüş, Yunus Emre Başar ile bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Grekoromen A Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde Rıza Kayaalp ve Adem Burak Uzun ile altın, Ali Cengiz ile gümüş, Yunus Emre Başar ile bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Grekoromen Stil A Milli Takım'da 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 55 kiloda Adem Burak Uzun altın, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 63 kiloda Mehmet Çeker ise bronz madalya için final seansında mindere çıktılar.