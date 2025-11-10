Haberler

Türkiye, Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası sona erdi. Türkiye, 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz madalya ile toplamda 148 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası sona erdi. Türkiye bu organizasyonda, 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 148 madalya kazandı.

Alanya'nın ev sahipliğinde 5–9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 640 sporcu mücadele etti. 5 gün süren şampiyona sonunda milliler, 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 148 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen başarının Türk modern pentatlonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Alanya'da modern pentatlon adına tarihi bir başarıya tanıklık ettik. "Beş gün boyunca sergilenen performans, sporcularımızın disiplinini, kararlılığını ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu. Toplamda 148 madalya kazanmak yalnızca sayısal bir rekor değil, modern pentatlonun Türkiye'de artık dünya standartlarında bir seviyeye ulaştığının en net kanıtıdır. Branşımızın gelişmesinde büyük katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a şükranlarımı sunuyorum.Bu şampiyonada elde edilen başarıların arkasında, sporcularımızın özverili çalışmaları, antrenörlerimizin titiz hazırlıkları ve tüm teknik ekibimizin fedakarlıkları var. Ev sahibi olarak organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek için çalışmaya, üretmeye ve modern pentatlonu ülkemizde daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
