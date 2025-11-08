Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Yüzmede 8 Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Yüzme yarışlarında 1500 metre serbest erkekler finalinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile 800 metre serbestte milli yüzücü Selinnur Sade altın madalya kazanırken 800 metre serbestte Belis Şakar ise bronz madalya kazandı.

Oyunlarda Ahmet Mete Boylu, Demir Özdemir, Nehir Toker ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m serbest karma bayrak takımı finaldeki derecesiyle altın madalya kazandı.

Kadınlar 400 metre karışık finalinde milli yüzücü Ecem Dönmez Öğretir altın, aynı kategoride Belis Şakar ise gümüş madalyaya ulaştı.

Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı ise 400 metre karışık erkekler finalinde gümüş madalya, aynı kategoride Onur Ege Öksüz ise bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yarışları izleyerek millilere destek verdi.