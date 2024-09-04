Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

- Türkiye 3.'sü olan emniyet müdür yardımcısı, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur : "Hedefim dünya şampiyonluğu"

BOLU - Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3. olan 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, "Bundan sonraki süreçte hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli Türker Uygur da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden 51 yaşındaki Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3. oldu.

Şehit polisin oğlu, hayallerinden vazgeçmedi

1984 yılında İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan babası Tamer Uygur'un şehit düşmesiyle 11 yaşında babasını kaybeden Türker Uygur, polis olmak için hayallerinden vazgeçmedi. 1993 yılında İzmir Polis Koleji'nden, 1998 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olan Uygur, komiser yardımcısı olarak polisliğe başladı. Emniyet teşkilatında atış eğitimleri konusunda uzmanlaşan Uygur, yurt içi ve yurt dışında pek çok eğitim verdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, 14 yaşından bu yana spora olan ilgisini ise hiç bırakmadı. Türker Uygur, 51 yaşında Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda gösterdiği başarının sırrını anlattı.

"Mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve dinamik olmamız lazım"

14 yaşında polis kolejiyle başlayan serüveninde her türlü sporla uğraştığını söyleyen Uygur, "14 yaşında polis kolejine girdiğimden beri aktif spor hayatım var. Her türlü sporla uğraştım. Kolejde uzun mesafe cross koşuyordum. Cirit, gülle attım daha sonra akademiye geçtiğimde judo ile ilgilendim. Judo'da bir Türkiye şampiyonluğu elde ettim o senelerde. Daha sonra buz hokeyi yaptım. Akademinin buz hokeyi takımında 4 yıl kadar buz hokeyi oynadım. Mesleğe başlayınca da fitness ile ilgilenmeye başladım. Vücudumu dinamik tutmak için, malum mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve dinamik olmamız lazım. Bu yüzden bu sporla ilgilendim" dedi.

"Meslektaşlarıma örnek olmak istedim"

Meslektaşlarına örnek olup onları da spora teşvik etmek istediğini dile getiren Uygur, olumlu dönüşler aldığını ifade ederek, "Meslektaşlarıma da polis okullarında görev yaptığım süreçte öğrencilerime de hep bunu tavsiye ettim ve örnek olmak istedim. Eşim, 'Bunu nasıl bir üst seviyeye çıkartabiliriz?' dedi. 51 yaşında niyet ettim ve Allah'ın izniyle de güzel bir derece elde ettik. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Meslektaşlarımız çoğu güzel mesajlar attılar. 'Yarın spor salonuna yazılacağım', 'Hemen bugün spora tekrar başlayacağım' diye mesajlar aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü amacım buydu. Meslektaşlarıma mesleğin her türlü zorluğuna rağmen sporu hayatlarından çıkarmamalarını, bu üniformaya olan saygı ve sevgilerini sporla perçinleyip daha nizami bir görüntü, daha güzel bir duruş sergilemeleri için bunun olmazsa olmaz olduğunu kanıtlamış oldum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu"

Hedefinin bir sonraki süreçte dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Türker Uygur, "Bu katıldığım yarışmayla misyonumuzu tamamladık. Yeni misyonlarımız gelecek muhakkak. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu inşallah. Onun için uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim, durmayacağım" diye konuştu.

"Bir takım kuracağız"

Uygur, yurt içi ve dışında emniyet kulübü kurmak istediklerini de aktararak, "Emniyet teşkilatında tekrar sporu yaygın hale getirmeyi planlıyorum. Hatta bu sporla benden daha güzel başarılar elde etmiş bir sürü meslektaşım var. Onlar bunu duyuramadılar, ses getiremediler. Benim yaşımdan ya da rütbemden kaynaklı güzel ses getirdi. Hepsini inşallah bir çatı altına toplayacağız. Emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur. Bir takım kuracağız. Yurt içinde yurt dışında şampiyonalara, yarışmalara katılacağız. Niyetimiz bu yönde" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye'nin önde gelen atış hocalarından biri oldum"

Sporun yanı sıra emniyet teşkilatında atış eğitimcisi olarak da görev yaptığını sözlerine ekleyen Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, "Komiser yardımcılığından bu yana aktif olarak bir poligon hayatım var, eğitimci olarak. Kendimi bu konuda iyi geliştirdim ve Türkiye'nin önde gelen atış hocalarından biri oldum. Gerek polis okullarında, gerek polis akademisinde, bir müddet müdürlük yaptığım narkotik eğitim akademisinde hem halihazırda meslek mensuplarına hem de polis adaylarıma eğitim verdim. Bu eğitim sürecinde onlara da defalarca dile getirdim. Bu meslekte sporun ayrı tutulamayacağını, muhakkak sporu hayatlarında hayatlarına dahil etmeleri gerektiği konusunda her zaman tavsiyelerde bulunmuştum. Örnek olmaya da o yüzden çalıştım ve başardım Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

"Söndürme çalışmalarına katıldık"

Göynük ve Gerede'de yaşanan orman yangınlarında, personeliyle birlikte sahada aktif rol aldığına da vurgu yapan Türker Uygur, şampiyonaya hazırlanma sürecinde zorluk yaşadığını söyledi. Uygur, "Spor nasıl oluyor derseniz meslekte, evet biraz sıkıntılı oluyor. Bu şampiyonaya hazırlanırken son iki hafta benim için çok zorlu geçti. Malum üzücü bir olay yaşadık. Gerede ve Göynük yangınlarımız oldu. Onlarda aktif görev aldık personelimizle. Söndürme çalışmalarına katıldık. O süreçte iki haftalık süreçte antrenmanlarımı biraz aksattım. Beslenmemi aksattım. Gece 12'de yaptım antrenmanımı. Evde yapabildiğim kadar yaptım. ya da sabah çok erken saatte kalktım. Salonunu kullandığım arkadaşlardan rica ettim" şeklinde konuştu.