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Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Şampiyonaya 28 ülkenin kayıt yaptırdığını, 600'e yakın sporcunun Meriç Nehri'nde yarışacağını ifade eden Ertürk, Edirne'de kürek branşında sporcu eğitim merkezi (SEM) kurulacak olmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ertürk, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 5 yıllık hayalin Avrupa şampiyonası organize ederek "ete kemiğe" büründüğünü söyledi.

Şampiyona için Edirne'de 28 ülkeyi ağırlayacaklarını belirten Ertürk, "Elimizden geldiği kadar onları en iyi şekilde ağırlayıp bundan sonra her zaman 'U23 Avrupa Şampiyonası' denince akıllarda güzel hatıralar bırakmak istiyoruz. Bu hem Türkiye Kürek Federasyonu için çok önemli bir an, tarihimizde ilk kez uluslararası yarış yapıyoruz. Hem de Edirne için çok güzel bir organizasyon. Elimizden geldiğince hatasız bir şekilde organizasyonunu tamamlamak en büyük amacımız." dedi.

Ertürk, şampiyonaya 28 ülkenin kayıt yaptırdığını, 600'e yakın sporcunun Meriç Nehri'nde yarışacağını ifade etti.

Edirne'de iki hafta arayla 2 büyük yarış düzenleneceğini anlatan Ertürk, Balkan şampiyonasında takım halinde şampiyon olacaklarına inandığını, Avrupa şampiyonasında da İstiklal Marşı'nı birden fazla kez okutmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin Meriç Nehri'nde dünya şampiyonası düzenlemek olduğunu vurgulayan Ertürk, Edirne'de kürek branşında sporcu eğitim merkezi (SEM) kurulacak olmasının önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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