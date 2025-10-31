Haberler

Türkiye, 2028 ve 2029 UEFA Finalleri İçin Aday Oldu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve 2029 Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulundu. Final müsabakalarının Türkiye'de yapılması durumunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapması planlanıyor.

UEFA, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmak üzere 15 üye federasyondan niyet beyanı aldığını duyurdu. Niyet beyanı gönderen üye federasyonlar arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularımızın UEFA İcra Komitesi tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde ülkemiz, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacak.

Organizasyonların ev sahipliğine aday olacak tüm federasyonların nihai tekliflerini başvuru dosyalarıyla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA'ya resmi olarak iletmeleri bekleniyor. UEFA İcra Komitesi, söz konusu 8 finalin ev sahibi federasyonlarını 2026'nın Eylül ayında açıklayacak. Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan stadyumların seçim süreci 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmış; federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih ise 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti.

Niyet beyanı gönderen ülkeler:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

2028

Almanya: Münih Futbol Arena (Münih)

2029

İngiltere: Wembley Stadyumu (Londra)

İspanya: Camp Nou (Barcelona)

UEFA Avrupa Ligi Finali

2028

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines) veya Parc des Princes (Paris) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Romanya: Ulusal Arena (Bükreş)

Sırbistan: Ulusal Stadyum (Belgrad)

2029

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines) veya Parc des Princes (Paris) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Romanya: Ulusal Arena (Bükreş)

Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu (Ankara)

UEFA Konferans Ligi Finali

2028

Fransa: Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille)

Macaristan: Puskás Aréna (Budapeşte)

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Kazakistan: Astana Arena (Astana) veya Almatı Stadyumu (Almatı) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

Polonya: Gdansk, Arena Gdansk

2029

Finlandiya: Helsinki Olimpiyat Stadyumu (Helsinki)

Fransa: Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille)

Macaristan: Puskás Aréna (Budapeşte)

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Kazakistan: Astana Arena (Astana) veya Almatı Stadyumu (Almatı) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

Polonya: Arena Gdansk (Gdansk)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

2028

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines)

İspanya: San Mamés Stadyumu (Bilbao)

İsviçre: St. Jakob Park (Basel)

Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi (İstanbul)

2029

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines)

İrlanda Cumhuriyeti: Dublin Arena (Dublin)

İsviçre: St. Jakob Park (Basel)

Galler: Galler Ulusal Stadyumu (Cardiff)

Geçtiğimiz yıllar boyunca 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali, 2013 FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaparak uluslararası organizasyonların düzenlenmesi konusundaki üstün başarısını defalarca kanıtlayan ülkemiz; son olarak ev sahipliklerini üstlendiği 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

