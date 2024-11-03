Türkiye, 2024 Avrupa Gençler Beyzbol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Clermont kentindeki Auvergne Metropole-Artenium'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, gruptan ikinci çıktı. Daha sonra ev sahibi Fransa'yı yenen Türkiye, finalde Litvanya ile karşılaştı. İlk seti 4-3 alan milliler, diğer setleri 2-1 ve 4-3 kaybetti.

Litvanya altın madalya kazanırken, Türkiye gümüş, Fransa ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan milli sporculardan Mert Tekeci en iyi vurucu sporcu, Yağmur Bozdağ ise en iyi kadın sporcu ve en iyi savunmacı seçildi.

Şampiyonanın rüya takımında Şuheda Anıl, Mert Tekeci ve Yağmur Bozdağ yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Milli takımımız, bu şampiyona için gerçekten çok çalıştı, bunun sonucunu da sahada gördük. Şampiyonanın ilk gününden bu yana sahada gösterdikleri mücadele gerçekten gurur vericiydi. Fakat millilerimiz final müsabakasında maalesef sadece Litvanya ile mücadele etmedi, hakemlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Hakemlerin aldığı yanlış kararlar şampiyonluğa ulaşmamızı engelledi." ifadelerini kullandı.