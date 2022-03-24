Türkiye: 2-0 (İLK YARI)
Demirören Haber Ajansı - Kaan Ülker - Spor
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STAT: DragaoHAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynPORTEKİZ: Diogo Costa - Diogo Dalot, Jose Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Jota, Otavio, Cristiano RonaldoTÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki...
STAT: DragaoHAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynPORTEKİZ: Diogo Costa - Diogo Dalot, Jose Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Jota, Otavio, Cristiano RonaldoTÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak YılmazGOLLER: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota (Portekiz)SARI KARTLAR: Jota (Portekiz), Zeki Çelik ( Türkiye )9'uncu dakikada Fernandes'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Dalot'un yerden ceza sahası içerisinde çıkardığı pasla buluşan Ronaldo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.11'inci dakikada Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Jota'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.15'inci dakikada Portekiz öne geçti. Ronaldo'nun pasıyla buluşan Jota, ceza sahası dışındaki Bernardo Silva'yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Otavio'nun altıpas içerisinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.21'inci dakikada Danilo'nun yaptığı hatalı pas sonucu topla buluşan Cengiz'in ceza sahası yayı çizgisinin gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Costa kurtardı.22'nci dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Cengiz'in arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem, arka direkteki Berkan'ı gördü. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.27'nci dakikada Cengiz'in sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Portekiz savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışarısında topla buluşan Orkun'un rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı son anda kaleci Costa, uzanarak kornere çeldi.42'nci dakikada Portekiz farkı 2'ye çıkardı. Otavio'nun ceza sahası yayı önünden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor