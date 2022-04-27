Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA - Emrah Oktay - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini Yağmur Uraz, Esra Erol, Zeynep Kerimoğlu ve Arzu Karabulut kaydetti.
AA / Emrah Oktay - Spor