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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini Yağmur Uraz, Esra Erol, Zeynep Kerimoğlu ve Arzu Karabulut kaydetti.

AA / Emrah Oktay - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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