Üye Girişi
Haberler

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Kuruldu

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Kuruldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulunda, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulması kabul edildi. Birlik, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan oluşacak ve satranç kültürünü güçlendirmeyi amaçlayacak.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulunda, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulması kabul edildi.

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın düzenlendiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de FIDE Genel Kurulu da yapıldı.

TSF'nin FIDE'ye sunduğu mektupla birliğin kurulmasına ilişkin öneri, genel kurul gündemine alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, yaklaşık 2 yıllık yoğun çabanın sonucunda, FIDE Genel Kurulunda alınan kararla Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyonun kurulmasına ön ayak olduğumuz için Türkiye ve Türk satrancı adına gurur duyuyorum. Çok mücadele ettik. Başarıya da ulaştık. FIDE'de yoğun bir destekle kabul edilen bu karar tüm Türk dünyası için çok önemli. Kurucu ülke olmaktan da onur duyuyoruz. Artık birbirimize güç vereceğimiz, dünyada destekleyeceğimiz bir birliğimiz var. Diplomatik bir zafer diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birliğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Tulay, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmanın bugün sonuçlanmış olmasından memnunum. Bundan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Bu birliğin kurulmasıyla satranç sporu Türk dünyasında daha güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Bu gelişme hem Türk dünyası hem de satranç sporu için tarihi bir adımdır. Birliğin kurulması, satranç kültürünün ortak bir paydada buluşarak daha geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlayacak, özellikle genç satranç sporcularımızın uluslararası alanda daha fazla deneyim kazanmalarına olanak sunacaktır. Türkçe konuşan ülkeler arasındaki beraberliği ve dayanışmayı güçlendirecek bu birliğin, satranç sporunun gelişimine büyük katkılar sunmasını diliyorum."

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan oluşuyor.

Bu birliğin kurulmasıyla, Türkçe konuşulan ülkelerde satrancın geliştirilmesi ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği, bünyesinde yürütülecek her türlü proje için müzakere faaliyetlerini oluşturarak, koordineli biçimde yatırım ve dağıtımını organize edecek. Bu birliğin kurulması, aynı zamanda Türkçe'nin, FIDE'de kullanılan resmi dillere eklenmesinde önemli bir adım olacak.

Azerbaycan'da, geçen yıl 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda, Türk Dünyası Satranç Birliği kurulması kararı alınmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Uluslararası İlişkiler Türkmenistan Kırgızistan Özbekistan Kazakistan Azerbaycan Türkiye Kültür Yaşam Spor

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });