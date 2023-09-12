Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağırlıyor. Tivibu Spor ekranlarında Erkut Öztürk'ün sorularını yanıtlayacak olan Başkan Büyükekşi, çarşamba günü saat 21.00'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, sporun önemli isimlerini ekrana taşımaya devam ediyor. Türkiye'nin futboldaki yönetim aklı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orta Nokta Özel programında Erkut Öztürk'ün konuğu oluyor. Başkan Büyükekşi, 13 Eylül Çarşamba günü (yarın) saat 21.00'da canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.

MİLLİ TAKIM, ALTYAPILAR VE DAHA FAZLASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Ermenistan ile oynanan UEFA Euro 2024 elemeleri maçının ardından Milli Takımımızın Euro 2024'e katılma hedefi hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ayrıca Başkan Büyükekşi, altyapı akademilerindeki Türkiye modeli gibi Türk futbolunun geleceğini Tivibu Spor'da değerlendirecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Orta Nokta Özel programı, 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'da Tivibu Spor ekranlarında yayınlanacak.

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