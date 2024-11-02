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Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa'yı Farklı Geçti

Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa'yı Farklı Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 yenerken, maçın başından itibaren üstünlüğü elinde tuttu.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Gökçebel

Türk Telekom : Melih Tunca 16, Brown 18, Bess 9, Berkan Durmaz 5, Makoundou 21, Hanlan 2, Angola 5, Mahir Ağva 16, İsmet Akpınar 13, Arda Özdoğan, Kaan Berk Tarla

Darüşşafaka Lassa : Enes Berkay Taşkıran 5, Moore 17, Gach 16, Tinkle 10, Tarık Sezgün 2, Yiğit Onan 11, Ege Demir 7, Ege Akçay, Tolga Kay, Doğan Bozveli

1. Periyot: 26-22

Devre: 48-39

3. Periyot: 72-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 yendi.

Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından peş peşe sayılar bulan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türk Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın da devreye girmesiyle farkı arttırdı ve soyunma odasına 48-39 önde gitti.

Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı ve 3 sayılık atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka karşısında son 10 dakikaya 22 sayı farkla önde giren Türk Telekom, maçı da 105-68 kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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