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Türk Sporcular Helsinki'de Yarı Finale Yükseldi

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Berke Akçam ve İsmail Nezir, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli elemelerinde serilerini birinci bitirerek yarı finale çıktılar. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu başarının çocuklarımıza ait olduğunu belirtti ve diğer Türk sporcuların da başarılı performans sergilediğini söyledi. Avrupa'nın bu iki genç sporcuyu konuştuğunu ifade eden Çintimar, yarı finalde madalya alacaklarına inandığını dile getirdi.

- Berke Akçam ve İsmail Nezir, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli elemelerinde serilerini 1'inci bitirmeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Berke Akçam Finlandiya Spor Haberler

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