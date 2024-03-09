Türk Milli Sporcuları Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bir gümüş madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Elke Lale Van Achterberg epe B kategorisinde gümüş madalya kazanırken, diğer milli sporcular da iyi dereceler elde etti.
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular bir gümüş madalya ile tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcular karşılaşmalarını tamamladı.
Organizasyonda epe B kategorisinde mücadelesini gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, flöre B kategorisinde ise 10'uncu oldu. Milli sporculardan Hakan Akkaya, epe A kategorisini 5'inci, flöre A kategorisini 9'uncu, Şenay Güner ise flöre A kategorisini 13'üncü, kılıç A kategorisini 14'üncü sırada tamamladı.