Türk Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı

Türkiye Judo Federasyonu, milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'ın Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldığını duyurdu.

Federasyonun X hesabından yapılan paylaşıma göre Vedat, erkekler 81, Mihael de erkekler 90 kiloda Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan iki isimden Vedat, son 16, Mihael ise son 32 turunda elenmesine rağmen olimpik sıralamaya göre kota aldı.