Türk halteri dünyaya 'rol model' olacak

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, farklı ülkelerle ortak kamplar ve turnuvalar için görüşmeler yaptıklarını, Türk halterinin dünyaya "rol model" olması hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Başkan Ünlü, haltercilerin gayretli çalışmalarının sonucunu Avrupa Şampiyonası'nda gelen madalyaların gösterdiğini belirterek, "Gönlüm ister ki her sıklette her sporcumuz altın madalya alsın, İstiklal Marşı'mızı her sıklette okutalım ama bu mümkün olmuyor. İnşallah ilerleyen süreçte hedefimiz birçok sıklette İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Dünya halterini çok iyi takip ettiklerini belirten Ünlü, "Neredeyse peş peşe gençler, büyükler ve yıldızlar dünya şampiyonalarına katıldık. Hepsinden de çok güzel madalyalarla döndük. Dünyada sporcuların derece seviyesi birbirlerine çok yakın. Bunun çeşitli nedenleri var, üzerinde çalışıyoruz." dedi.

2005 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte üzerinde hassasiyetle durdukları konunun "dopinge sıfır tolerans" olduğunu dile getiren Ünlü, "Federasyon ve bakanlık olarak bu konuda çok ciddi önlemler alıyoruz. Bu sene bir ilki gerçekleştirip, sporcu ailelerine de doping semineri düzenledik. Bunlar yurt dışında çok güzel kabul gördü. Çalışmalarımızı gerçekten takdir ediyorlar." şeklinde konuştu.

Halterin gelecek adına büyük umut vadettiğini anlatan Ünlü, "Eskiden çok büyük başarılarımız vardı. Üç defa olimpiyat şampiyonu olmuş rahmetli Naim Süleymanoğlu, bir diğeri Halil Mutlu... Bunlar tarihe altın harflerle yazılmış isimler. Genç bir olimpiyat şampiyonu Taner Sağır'ımız var. Türkiye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını halterde Nurcan Taylan ile kazandı. Bundan sonra da emin adımlarla, planlı, programlı, kurullarıyla, üniversitelerle protokol yaparak çalışıyoruz. Bunların meyvelerini toplayacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Halterde "Türki Cumhuriyetler Kupası" planlanıyor

Ünlü, hafta sonu Bartın'da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini, şu ana kadar 600'ün üzerinde başvuru olduğunu belirtti.

Her geçen gün Türk halterine ilginin arttığını kaydeden Ünlü, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin bütün branşlarda olduğu gibi halterin altyapısı için de önemli imkanlar sunduğunu, bunun karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

Halterde sporcu, antrenör ve yönetici olarak 45. yılını doldurduğunu aktaran Ünlü, "Salonlarımıza baktığınız zaman, son yıllarda çok güzel tesisler yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi bize güzel bir salon verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tesislerimiz güzel. Devletimizin verdiği teşvik ve destekler güzel. Hiçbir konuda bize bir kısıtlama çıkartmıyorlar. Aksine çok büyük bir destek var." açıklamasında bulundu.

"Kazakistan ile protokol görüşmesi yaptık. Karşılıklı kamplar gerçekleştireceğiz. Sonrasında da bunu 'Türki Cumhuriyetler Kupası' olarak geniş bir alana yaymayı düşünüyoruz." diyen Ünlü, "Balkan ülkeleriyle de görüştüm. Balkan Şampiyonası'nı tekrardan gündeme getirdim. Emin olun çok güzel projeler ortaya çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de protokol düşünüyoruz. Branşımızı KKTC'de de geliştirmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada sporculara destek anlamında Türkiye'nin çok iyi noktada olduğunu kaydeden Ünlü, son yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Avusturyalı sporcularla yemek yediğini ve onlara devletlerinin nasıl bir destekte bulunduğunu sorduğunda, "6 ya da 7 haftalık bir kamp yapıyoruz. Başka bir destek verilmiyor." yanıtını aldığını aktarıp, kendilerini Türkiye'ye davet ettiğini dile getirdi.

"2024 Paris Olimpiyatları için hiçbir endişem yok"

2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından 2028 ve 2032 olimpiyatları yolundaki planlarına değinen Ünlü, "2024 Paris Olimpiyatları'na kısa bir süre var. Biz buraya başarılı olmak için geldik. Geçen olimpiyatlara katılan sporcularımızdan Muhammed Furkan Özbek, Nuray Güngör ve alt yapıdan gelen sporculardan Dilara Narin, Aysel Özkan, Ferdi Hardal, Yusuf Fehmi Genç gibi başarılı genç yetenekler var. Hepsini saymam zaman alır. Ciddi anlamda başarılı alt yapımız var." ifadelerini kullandı.

Haltercilerin bireysel olarak her olimpiyata gittiklerinde performanslarını artırmayı planladıklarını belirten Ünlü, "2024 Paris Olimpiyatları için hiçbir endişem yok. Allah'ın izniyle kotalarımızı alacağız ve oradan madalya çıkartacağız. Ancak en büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Çünkü oraya ciddi anlamda bir hazırlık yapıyoruz. Gençlerde ve yıldızlarda yarışan bazı çocuklarımızı 2028'e olimpiyat odaklı hazırladığımız zaman, çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk halterine Naim Süleymanoğlu etkisi

Naim Süleymanoğlu'nun Türk halteri için unutulmaz bir idol olduğunu vurgulayan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesinden sonra 1988 Seul Olimpiyatları yapılırken, o gün bütün sokaklar sessiz, otobüsler, dolmuşlar, taksiler durmuş, bütün kıraathanelerde, evlerde herkes ekran başında Naim Süleymanoğlu'nu izledi. Türk halterinde Naim Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları'ndaki başarısından sonra büyük bir uyanış başladı, çok ciddi ilgi oldu. Arkasından Halil Mutlu geldi. Taner Sağır ve Nurcan Taylan olimpiyat şampiyonu oldu. 2004 Atina Olimpiyatları'na Türk halteri damga vurdu. Sedat Artuç olimpiyat 3'üncüsü oldu ve 9 yıl sonra da Reyhan Arabacıoğlu'nun bronz madalyası geldi. Bunlar çok güzel şeyler."

Gençlik ve Spor Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Ünlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendisini arayarak tebrik ettiğini, büyükelçilerin yurt dışındaki şampiyonalarda sporcuları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını sözlerine ekledi.