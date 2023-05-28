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Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Spor Haberleri

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı. 69 yaşındaki Terim'in fit ve şık görüntüsü tam not aldı.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Spor ve sanat camiasının ünlü simaları da oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde Fatih Terim'den fotoğraf göremeyen hayranları, 28 Mayıs'ta beklediği kareye kavuştu.

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

TAM NOT ALDI

69 yaşındaki efsane teknik direktör 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Sandığa oldukça şık giden 69 yaşındaki Terim'in fit görüntüsü tam not aldı. Sosyal medyada Terim hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Fatih Terim Galatasaray Spor Haberler

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