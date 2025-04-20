Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü Altay, üst üste ikinci kez küme düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında konuk ettiği Kepez Spor ile 1-1 berabere kalan Altay, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

İzmir'in ve Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü, böylelikle üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu ve 8 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e döndü.

32 MAÇTA 25 PUAN

TFF 2. Lig'e veda eden Altay, Beyaz Grup'ta oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 20 yenilgi aldı ve topladığı 25 puanla 17. sırada yer aldı. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala -5 puanla son sıradaki Afyonspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.