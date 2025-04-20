Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü Altay, üst üste ikinci kez küme düştü
Türk futbolunun 111 yıllık çınarı Altay, TFF 2. Lig'in 32. haftasında Kepez Spor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek İzmir ekibi, üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında konuk ettiği Kepez Spor ile 1-1 berabere kalan Altay, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ
İzmir'in ve Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü, böylelikle üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu ve 8 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e döndü.
32 MAÇTA 25 PUAN
TFF 2. Lig'e veda eden Altay, Beyaz Grup'ta oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 20 yenilgi aldı ve topladığı 25 puanla 17. sırada yer aldı. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala -5 puanla son sıradaki Afyonspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.