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Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü Altay, üst üste ikinci kez küme düştü

Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü Altay, üst üste ikinci kez küme düştü
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Türk futbolunun 111 yıllık çınarı Altay, TFF 2. Lig'in 32. haftasında Kepez Spor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek İzmir ekibi, üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında konuk ettiği Kepez Spor ile 1-1 berabere kalan Altay, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

İzmir'in ve Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü, böylelikle üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu ve 8 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e döndü.

Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü Altay, üst üste ikinci kez küme düştü

32 MAÇTA 25 PUAN

TFF 2. Lig'e veda eden Altay, Beyaz Grup'ta oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 20 yenilgi aldı ve topladığı 25 puanla 17. sırada yer aldı. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala -5 puanla son sıradaki Afyonspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıE A:

İzmir aslında son 80 senede, önceki 5000 yılda gerçeklediği gibi Ege'den Anadolu'ya açılan en büyük kapı olabilirdi. Ama cumhuriyet bekçileri kenti Yozgat in bir ilçesi gibi kibrit kutusuna soktu.. Altay ne yapsın..

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Haber YorumlarıKudret Hünat:

İzmir son 30 senedir her yönden hiçbir gelişme göstermedi hatta geriye düştü artık bir çöp şehir haline geldi

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Yakında bizim Ankaragücü'de küme düşer her iki takıma da çok geçmiş olsun. Hayatım boyunca çok sevdiğim 2 takım Ankaragücü ve Altay oldu ikinden de yüzüm gülmedi..

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