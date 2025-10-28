Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların yankıları sürerken, bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler merak konusu olmuştu.

HAKEMLER GECE YARISI AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), beklenen açıklamayı gece 01.00'de yaparak hakem atamalarını kamuoyuyla paylaştı. Ani saat seçimi, futbol camiasında dikkat çekti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARININ HAKEMLERİ

MHK tarafından açıklanan listeye göre bugün oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Kepez Spor – Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

– Sivasspor: Oğuzhan Gökçen Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor – Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor – Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa – Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor – Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor – İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

FUTBOL CAMİASINDA YANKI BULDU

MHK'nin gece yarısı yaptığı bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, hakemlerin geç saatte açıklanmasını "olağanüstü bir dönem" olarak değerlendirirken, futbol yorumcuları da kararın bahis skandalı sürecindeki hassasiyet nedeniyle alınmış olabileceğini belirtti.