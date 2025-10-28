Haberler

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalı sözleri sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların yankıları sürerken, bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler merak konusu olmuştu.

HAKEMLER GECE YARISI AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), beklenen açıklamayı gece 01.00'de yaparak hakem atamalarını kamuoyuyla paylaştı. Ani saat seçimi, futbol camiasında dikkat çekti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARININ HAKEMLERİ

MHK tarafından açıklanan listeye göre bugün oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

  • Kepez Spor – Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
  • Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
  • Fatsa Belediyespor – Van Spor: Emre Kargın
  • Dersim Spor – Fethiyespor: Burak Kamalak
  • Aliağa – Serik Spor: Burak Olcar
  • 52 Orduspor – Sarıyerspor: Alpaslan Şen
  • Sakaryaspor – İnegölspor: Raşit Yorgancılar
  • Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

FUTBOL CAMİASINDA YANKI BULDU

MHK'nin gece yarısı yaptığı bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, hakemlerin geç saatte açıklanmasını "olağanüstü bir dönem" olarak değerlendirirken, futbol yorumcuları da kararın bahis skandalı sürecindeki hassasiyet nedeniyle alınmış olabileceğini belirtti.

