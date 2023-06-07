Türk futbolunda şike teşebbüsü! Dosyada Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da adı var

2 Mayıs günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım oyuncularının her birine 50 bin lira teklif ettiği öne sürüldü.

"KİŞİ BAŞI 50 BİN LİRA VEREBİLİRİZ"

İddiaya göre Torbalıspor'un tecrübeli oyuncusu Şamil Ünal'ı Whatsapp üzerinden arayan menajer Ömer Bedioğlu, 'Yanında kimse var mı?' diye sorduktan sonra yalnız olmadığını öğrenince 'Yalnız olunca görüşelim' diyerek telefonu kapattı. Ünal, telefon görüşmesiyle ilgili takım kaptanı Durmuş Erol ile konuştu. Ünal ile Erol, Bedioğlu'nun şike teklifi için arayabileceğini düşünerek Torbalıspor Kulüp Başkanı Batuhan Atay Arslan'ın yanına durumu anlattı. Başkan Arslan'ın isteği üzerine Ünal, Bedioğlu'nu başkanın yanında telefonla aradı ve bu anları da ses kaydına aldı. Bedioğlu'nun telefonda mücadeleyi Çeşme Belediyespor'un kazanması gerektiğini belirterek, "Çeşme Belediyespor'un kazanması için takımın aleyhine ne yapabilirsin? Takımda bize yardımcı olabilecek başka kimse var mı? Kişi başı 50 bin lira verebiliriz" dediği öne sürüldü.

Futbol menajeri Ömer Bedioğlu

MAÇTAN SONRA PARAYI VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu, Başkan Arslan'ın bilgisi dahilinde menajer Ömer Bedioğlu ile şike teklifinin detaylarını görüşmek üzere 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Gaziemir ilçesindeki bir AVM'de buluştu. İki futbolcu, görüşmeyi üzerlerindeki ses kayıt cihazı ile savcılığa delil olarak sunmak üzere kaydetti. İddiaya göre, Bedioğlu müsabakada görev yapacak Aydınlı hakemleri de bağladığını belirterek Çeşme Belediyespor'un kazanması durumunda maçtan hemen sonra parayı vereceğini söyledi. Bedioğlu maç esnasında güvendikleri bir arkadaşlarını yanına oturturlarsa parayı ona gösterebileceğini de ifade etti. Bu anları uzaktaki bir masaya oturan Torbalıspor Başkanı Batuhan Atay Arslan da izledi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu (41) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ömer Bedioğlu'nun 'Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

"PARANIN NEREDEN GELECEĞİNİ SORDUM"

Öte yandan Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal'ın ifadesinde, şike için teklif edilen paranın Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından kulübe, oradan da şike teklif ettikleri futbolculara aktarılacağı ileri sürüldü. Ünal'ın ifadesinde, "27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16.00 sıralarında önceden tanıdığım futbol menajeri Ömer Bedioğlu beni Whatsapp üzerinden aradı. İlk etapta bana, 'Yanında kimse var mı?' dedi. Ben de yanımda oda arkadaşım olduğunu söyledim. 'Yalnız olunca görüşelim' diyerek telefonu kapattı. Ömer Bedioğlu'nu daha sonra tekrardan geri aradım. Ömer bana 'Çeşme Belediyespor'un kazanması için saha içinde ne yapabilirsin? Bu konuda takımda başka yardımcı olabilecek kimse var mı?' diye sordu. Şike karşılığında 50 bin lira verebileceğini söyledi. Ömer'in tek olmadığını ve arkasındaki kişilerin kim olduğunu öğrenebilmek için ısrarlı bir şekilde bu paranın nereden geleceğini sormaya devam ettim. Bu konuşmaları kaydettik.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran

"ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI ORAN, KULÜBE PARA AKTARACAK"

29 Nisan Cumartesi günü Gaziemir'deki bir AVM'de bulunan kafede bir araya geldik. Takım kaptanımız Erol ile birlikte gittik. Buluşma öncesi başkanımız bana görüşmemizin tamamını kaydetmem için bir ses kayıt cihazı verdi. Buluşma yerine Ömer Bedioğlu bizden 1 saat sonra geldi. Yanımıza oturdu ve konuşmaya başladık. Üzerimdeki ses kayıt cihazını açamadığım için konuşma başında bir bahaneyle tuvalete gittim. Cihazı açtım. Ömer Bedioğlu'nu konuşturmak için 'Nasıl olacak bu iş? Bu parayı kesin verecek misin? Parayı nerden temin ettin?' diye sordum. Arkadaşım Durmuş da beni destekler sorular sordu. Ömer Bedioğlu da bize, 'Para hazır. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor'a para aktaracak. Bu aktarılan paradan bize nakit olarak pay verecekler' dedi. Ayrıca müsabakadaki hakemlerin de bağlandığını söyledi" dediği öğrenildi.