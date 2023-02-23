Türk futbolunda büyük sürpriz! Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek?

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonunun belirlenmesi için play-off sisteminin getirilmesini istedi. Çebi'nin bu talebine Fenerbahçe ve Galatasaray karşı çıkarken, diğer kulüpler sıcak bakıyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Hatayspor ve Gaziantep FK, ligden çekilirken son Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı bir öneri geldi.

"PLAY-OFF SİSTEMİNE GEÇİLSİN"

Sözcü'nün haberine göre, Hatay ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda şampiyonun belirlenmesi için play-off sistemine geçilmesini talep etti.

FENERBAHÇE VE GALATSARAY DESTEK VERMEDİ

Depremin vurduğu iki kulübün ligden çekilmesi sonrası haksız rekabet ortamı olduğunu belirten kulüpler, eşitlik ilkesinin ortadan kaybolduğunu savundu ve Çebi'nin talebine destek verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray ise play-off sistemine geçilmesine karşı çıkıyor.

BİREYSEL BAŞVURU YAPACAKLAR

Kulüpler Birliği toplantısında bu konuya ilişkin ortak karar çıkmadı. Bu sebeple kulüplerin, play-off sistemine geçilmesi için bireysel olarak başvuru yapması bekleniyor.