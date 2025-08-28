Türk futbolu son 24 saatte kabusu yaşadı

Ülkemizi Avrupa'da temsil etme başarısı gösteren temsilcilerimiz, Avrupa'da son 24 saat içerisinde kabusu yaşadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve RAMS Başakşehir, aldığı yenilgilerle mücadele ettikleri kulvarlardan elendi.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Fenerbahçe, ilk maçı 0-0 biten maçın rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'nde yola devam etme hakkı kazandı.

SAMSUNSPOR KONFERANS'A DÜŞTÜ

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden bir diğer takımımız Samsunspor ise Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarında Panathinaikos ile karşılaştı. İlk maçta 2-1 kaybeden Samsunspor, rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ VE RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN ERKEN VEDA

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve RAMS Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda Lausanne karşısında 1-1 beraber kaldı. Bu maçın rövanşında Lausanne'yi evinde ise ağırlayan Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir ise evinde Craiova'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında da 3-1 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.