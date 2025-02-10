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Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor

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Dün akşam Galatasaray maçında Adana Demirspor'un maçtan çekilmesiyle Türk futbolunun kara gecelerinden biri yaşandı. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sessizliğini koruması dikkat çekti.

Büyük umutlarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu koltuğa oturduktan sonra yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Futbolda rekabetten çok skandallarının konuşulduğu bir dönemde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olaylar karşısında tepkisiz kalması dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE TWEET ATILDI

Türk futbolunda uzun süredir devam eden tartışmalı hakem kararları dün akşam Galatasaray - Adana Demirspor maçının 30. dakikasında konuk takımın hakemin penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekilmesiyle süreç farklı bir boyuta taşındı. Kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan meselesi olan sahadan çekilme olayıyla ilgili kısa sürede yüz binlerce tweet atıldı. Hal böyleyken gözlerin çevrildiği TFF'den tek cümlelik bir açıklama dahil yapılmadı.

SANCAK: BU OPERASYON ONA KARŞI YAPILDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımı sahadan çekmeden önce TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu aradığını ve ona bilgi verdiğinibelirterek "Sahadan çekilme talimatını vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım ve 'Takımı çekiyorum, bilginiz olsun' dedim. Telefonu kapattım. Çünkü bu operasyon, ona ve MHK başkanına karşı yapıldı" dedi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayan Murat Sancak, "Takımı sahadan çekiyorum haberin olsun. Bu nasıl penaltı?" dedi.

"BAŞKAN ŞİKAYETİNDE HAKLISIN"

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başkan sen şikayetinde haklısın. Pozisyon penaltı değil, aldatma var. VAR'dan dönmesini bekliyordum" diyerek Murat Sancak'ı yatıştırmaya çalıştı.

TELEFONLARI AÇMADI

VAR müdahalesi gelmemesinin ardından Murat Sancak, "kararım kesin" diyerek Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan gelen telefonları açmadı.

Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Zaten bu geldikten sonra kaos daha da artti. Bir zamanlar Tokatladigi Ali´nin samaroglani oldu

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

tamamda bu pozisyon penaltı. verilmeyebilirdi ayrı konu GS li oyuncu kendini yere atmıyor penaltıyı alıyor. futbolda olan şeyler bunlar. febesporlu tiyatrocular balıklama yere atlayınca penaltı çalınıyor hemen. o zaman da çekilsin herkes sahadan. kadıköydeki son derbide bile GS ye karşı uyduruk penaltı verildi ki oyunun gidişatı için önemli bir penaltıydı. febesporu tarihi hezimetten kurtardı hakem.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

TS yi koruma derneği TFF.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıFahri URHAN:

Yali den talimat bekliyordur. O talimatta ne denirse onu yapmakla yüklümlü.

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Haber YorumlarıA. Erol:

maaşı alıyor, imkanları kullanıyor. ortada yok! namuslu pozu veren ağır abi insancık!

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Madem operasyon TFF başkanına yapılıyor. Sen niye takımı sahadan çektirip piyon oluyorsun. Sanki ilk defa boyle uydurma penaltı veriliyor ve sen 20 dakika sonra karar alıyorsun. Kume düşen bir takım için bulunmaz bir provokasyon zamanı ve Galatasaray maçına denk geliyor.

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